İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de kaydedilen sismik aktivitenin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.
Yunan sismoloji profesörü, tüm bilim insanlarının büyük bir deprem beklediğini belirterek "İstanbul için alarm çalıyor" dedi. Yunanistan için ise korkulacak bir durum olmadığını söyledi.
Yunan sismolog Akis Tselentis, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulundu. Tselentis, İstanbul'un deprem riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Dünyada İstanbul'da büyük bir deprem olmayacağına inanan tek bir bilim insanı yoktur" dedi. Tüm bilim insanlarının büyük bir deprem beklediğini belirterek, şehir için alarm çalıyor açıklaması yaptı.
Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara Denizi'nde meydana gelen büyük depremin Yunanistan bölgesindeki sismik aktiviteyi ne ölçüde etkileyebileceği konusunda ise "Kuzey Ege fay hattını izlemeliyiz. Ancak, etkilenme olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum" dedi.
Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü Kostas Papazachos da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kaydedilen sismik aktivitenin Yunanistan'ı da etkileyebileceği ihtimaline ilişkin güven verdi.Papazachos "Bu parça 7.1 büyüklüğünde bir depremin olduğu 1766 yılından bu yana kırılmadı. Daha da batıdaki bölüm ise 1648'de 6.8 büyüklüğünde bir deprem geçirmiştir. Bu kesimde enerji boşalımı olmayan yaklaşık 300 yıldan bahsediyoruz. Bölgenin büyük bir depreme borcu var" dedi.
Kostas Papazachos, İstanbul'da meydana gelebilecek olası büyük bir depremin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremin Yunanistan'ı doğrudan etkileme potansiyeli yok" cevabını verdi.
Son Dakika › Dünya › Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?