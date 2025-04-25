Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de kaydedilen sismik aktivitenin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.

"YUNANİSTAN İÇİN KORKULACAK DURUM YOK"

Yunan sismoloji profesörü, tüm bilim insanlarının büyük bir deprem beklediğini belirterek "İstanbul için alarm çalıyor" dedi. Yunanistan için ise korkulacak bir durum olmadığını söyledi.

"DEPREM OLMAYACAĞINA İNANAN TEK BİR BİLİM İNSANI YOKTUR"

Yunan sismolog Akis Tselentis, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulundu. Tselentis, İstanbul'un deprem riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Dünyada İstanbul'da büyük bir deprem olmayacağına inanan tek bir bilim insanı yoktur" dedi. Tüm bilim insanlarının büyük bir deprem beklediğini belirterek, şehir için alarm çalıyor açıklaması yaptı.

"KUZEY EGE FAY HATTINI İZLEMELİYİZ"

Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara Denizi'nde meydana gelen büyük depremin Yunanistan bölgesindeki sismik aktiviteyi ne ölçüde etkileyebileceği konusunda ise "Kuzey Ege fay hattını izlemeliyiz. Ancak, etkilenme olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BÖLGENİN BÜYÜK BİR DEPREME BORCU VAR"

Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü Kostas Papazachos da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kaydedilen sismik aktivitenin Yunanistan'ı da etkileyebileceği ihtimaline ilişkin güven verdi.Papazachos "Bu parça 7.1 büyüklüğünde bir depremin olduğu 1766 yılından bu yana kırılmadı. Daha da batıdaki bölüm ise 1648'de 6.8 büyüklüğünde bir deprem geçirmiştir. Bu kesimde enerji boşalımı olmayan yaklaşık 300 yıldan bahsediyoruz. Bölgenin büyük bir depreme borcu var" dedi.

Kostas Papazachos, İstanbul'da meydana gelebilecek olası büyük bir depremin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremin Yunanistan'ı doğrudan etkileme potansiyeli yok" cevabını verdi.