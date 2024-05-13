Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'de! Karşılama törenine Hakan Fidan detayı damga vurdu - Son Dakika
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Dünya

Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'de! Karşılama törenine Hakan Fidan detayı damga vurdu

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet, Miçotakis'i Esenboğa Havalimanı'nda yağmur altında karşıladı. Miçotakis'in uçaktan inerken Bakan Fidan'ı karşısında görünce bir hayli mutlu olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

13.05.2024 16:15  Güncelleme: 16:29
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Görüşme saat 15.45'te başlayan görüşme 1.5 saat sürdü. 1 yıl içerisinde dördüncü kez bir araya gelen iki liderin görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

BAKAN FİDAN'I GÖRÜNCE SEVİNDİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet karşıladı. Şiddetli yağmur altındaki karşılamada Miçotakis'in uçaktan inerken karşısında Bakan Fidan'ı görünce bir hayli mutlu olduğu gözlendi.

MASADAKİ KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde masada ikili ekonomik ve ticari ilişkiler de olacak. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Türkiye, Yunanistan'a geçen yıl 2 milyar 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yunanistan'dan 1 milyar 495 milyon dolarlık ürün satın aldı. Yunanistan'a en çok demir çelik ürünü satılırken, en çok mineral yakıt ve mineral yağ satın alındı. Böylece geçen yıl dış ticaret hacmi 4,1 milyar doların üzerine çıktı. Bu rakamın 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Görüşmelerde ayrıca, ekonomik anlamda her iki ülkeden önde gelen iş adamlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi hedefleniyor.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Görüşmenin başlıklarından biri de Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart tarihinden itibaren uygulanan kolaylaştırılmış vize prosedürü... Kapıda vize uygulaması olarak bilinen sürecin devam ettirilmesi konusu görüşmelerde ele alınacak. Miçotakis'in ziyareti sırasında Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki Türkleri ilgilendiren konuların da gündeme getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmalar imzalanması masaya yatırılacak.

Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye\'de! Karşılama törenine Hakan Fidan detayı damga vurdu

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Son Dakika Dünya Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'de! Karşılama törenine Hakan Fidan detayı damga vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • hasan kara: ansızın bır gece geldıler :D 1 0 Yanıtla
    Sami Göksu: Ne isyiyorsun savaşmı 0 0

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SON DAKİKA: Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'de! Karşılama törenine Hakan Fidan detayı damga vurdu - Son Dakika
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