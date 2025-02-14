Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek

Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek

Yunanistan'dan sınır bölgesinin demografik gelişimine yönelik destek tedbirleri için harekete geçti. Batı Trakya'daki Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısındaki köylerin nüfusunu arttırmak için yerleşecek vatandaşlara 380 bin TL destek yardımı yapılacak.

14.02.2025 07:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan Batı Trakya'da Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri'nin bulunduğu Evros ilindeki sınır hattında bulunan Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) köylerine kalıcı olarak yerleşecek ailelere destek olarak 10 bin Euro (380 bin TL) verilmesini içeren yasa tasarısını meclise sundu.

Evros ilinin özellikle Türkiye sınırında ki köylerde azalan nüfus oranını arttırmak sınır bölgesinin demografik gelişimine yönelik destek tedbirlerini içeren bir değişiklik yasasının Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofya Zacharaki tarafından Parlamento'ya sunulduğu açıklandı.

NÜFUSU 500'E KADAR OLAN YERLEŞİM YERLERİ

Yunan parlamentosunda onaylanması beklenen yasa tasarısına göre nüfusu 500'e kadar olan yerleşim yerlerine yerleşen haneler için 10 bin Euro verilecek. Nüfusu 500'den fazla olan yerleşim yerlerine yerleşen haneler için 6 bin Euro, her küçük çocuk için bin Euro artırılarak 10 bin Euroya kadar ödeme yapılacak.

TOPLAM BÜTÇE 8 MİLYON EURO

Evros ili için özel olarak hazırlanan yasa tasarısının demografik güçlendirme, kalkınma ve yeniden inşasına yönelik genel planın bir parçası olup programın toplam bütçesi 8 milyon Euro olduğu açıklandı.

Meriç Nehri, Batı Trakya, Yunanistan, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fatma Erkoca:
    Türkiye ile olan sınırlarını dolduruyor korkaklar parayı hangi Türk düşmanı ulke verdi acaba 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 07:48:51. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.