Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek

Dünya

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan Batı Trakya'da Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri'nin bulunduğu Evros ilindeki sınır hattında bulunan Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) köylerine kalıcı olarak yerleşecek ailelere destek olarak 10 bin Euro (380 bin TL) verilmesini içeren yasa tasarısını meclise sundu.

Evros ilinin özellikle Türkiye sınırında ki köylerde azalan nüfus oranını arttırmak sınır bölgesinin demografik gelişimine yönelik destek tedbirlerini içeren bir değişiklik yasasının Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofya Zacharaki tarafından Parlamento'ya sunulduğu açıklandı.

NÜFUSU 500'E KADAR OLAN YERLEŞİM YERLERİ

Yunan parlamentosunda onaylanması beklenen yasa tasarısına göre nüfusu 500'e kadar olan yerleşim yerlerine yerleşen haneler için 10 bin Euro verilecek. Nüfusu 500'den fazla olan yerleşim yerlerine yerleşen haneler için 6 bin Euro, her küçük çocuk için bin Euro artırılarak 10 bin Euroya kadar ödeme yapılacak.

TOPLAM BÜTÇE 8 MİLYON EURO

Evros ili için özel olarak hazırlanan yasa tasarısının demografik güçlendirme, kalkınma ve yeniden inşasına yönelik genel planın bir parçası olup programın toplam bütçesi 8 milyon Euro olduğu açıklandı.