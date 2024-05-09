Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor - Son Dakika
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Dünya

Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor

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Yunanistan'ın eşcinsel evliliği yasallaştırmasının ardından, ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri Stefanos Kasselakis, erkek sevgilisiyle düğün hazırlığı yapıyor. Kasselakis ve sevgilisi Tyler McBeth, Ağustos ayında Girit'te 4 gün sürecek bir düğün organize edecek. Bu özel günü kutlayacak olmaktan çok heyecanlı olduklarını belirten çift, eşcinsel evlilik kararının kiliselerin yoğun itirazlarına rağmen kabul edilmesiyle dikkat çekti.

09.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:23
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Yunanistan, Şubat ayında eşcinsel evliliği resmen onaylayan ilk Ortodoks Hristiyan ülke olmuştu. Eşcinsel evliliklerin yasallaştığı dönemde, ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri Stefanos Kasselakis, erkek sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor. Kasselakis ve sevgilisi Tyler McBeth, Ağustos ayında Girit'te 4 gün sürecek bir düğün organize edecek.

"BU ÖZEL GÜNÜ KUTLAYACAK OLMAKTAN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Yunanistan'ın tartışmalara neden olan bu kararı kiliselerin yoğun itirazlarına rağmen kabul edilmişti. Hayata geçen bu yasanın ardından Ana muhalefet partisi liderinin aldığı eşcinsel evlik kararı dikkat çekti. Düğün davetiyesinde "Bu özel günü en sevdiğimiz yerde sizinle kutlayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız" ifadelerine yer verildi. Kutlamaların ise 28-31 Ağustos tarihleri arasında Girit'te 4 gün süreceği öğrenildi.

Kasselakis ve McBeth, Ekim 2023'te New York'taki Brooklyn Belediye Binası'nda düzenlenen sade bir törenle evlenmişti.

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Kasselakis, erkek sevgilisiyle evleniyor

NE OLMUŞTU?

Yunan milletvekillerinin partiler üstü çoğunluğu, toplumsal açıdan muhafazakar Ortodoks Kilisesi'nin çok güçlü muhalefetine rağmen 15 Şubat'ta yapılan oylamada, eşcinsel evliliği onayladı. Yasa, 176'ya karşı 76 oyla meclisten geçti.

Anketler Yunan kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun eşcinsel evliliği desteklediğini gösterse de Kilise bu evliliklerin yasallaşmasına tepki gösteriyor. Yasa aynı zamanda evli ve çocuk sahibi eşcinsel partnerlere de tam ebeveynlik hakkı tanıyor. Ancak eşcinsel çiftlerin Yunanistan'da taşıyıcı anneler aracılığıyla ebeveynlik yapmasını engelliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu adımla "ciddi bir eşitsizliğin" ortadan kaldırıldığını savundu.

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Kasselakis, erkek sevgilisiyle evleniyor
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Kasselakis, erkek sevgilisiyle evleniyor
Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor

Yunanistan, Yaşam, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Emrah Yılmaztürk: Allah bir yastıkta kocatsın. Çok yakışıyorlar birbirlerine. 4 8 Yanıtla
  • Sabri İnce: Komşuda ki. dalga bizim kumsala sürükler diye tedirğin oluyorum ! 4 1 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Masallah çok yakışmışlar Rabbim ayırmasın. 0 0 Yanıtla
  • Beykozlu: Komşuda Sallandı Galiba 0 0 Yanıtla

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