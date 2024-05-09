Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor

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Yunanistan, Şubat ayında eşcinsel evliliği resmen onaylayan ilk Ortodoks Hristiyan ülke olmuştu. Eşcinsel evliliklerin yasallaştığı dönemde, ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri Stefanos Kasselakis, erkek sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor. Kasselakis ve sevgilisi Tyler McBeth, Ağustos ayında Girit'te 4 gün sürecek bir düğün organize edecek.

"BU ÖZEL GÜNÜ KUTLAYACAK OLMAKTAN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Yunanistan'ın tartışmalara neden olan bu kararı kiliselerin yoğun itirazlarına rağmen kabul edilmişti. Hayata geçen bu yasanın ardından Ana muhalefet partisi liderinin aldığı eşcinsel evlik kararı dikkat çekti. Düğün davetiyesinde "Bu özel günü en sevdiğimiz yerde sizinle kutlayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız" ifadelerine yer verildi. Kutlamaların ise 28-31 Ağustos tarihleri arasında Girit'te 4 gün süreceği öğrenildi.

Kasselakis ve McBeth, Ekim 2023'te New York'taki Brooklyn Belediye Binası'nda düzenlenen sade bir törenle evlenmişti.