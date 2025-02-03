Yunanistan'da kaos tırmanıyor! Halk Santorini'yi terk etmeye başladı - Son Dakika
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Dünya

Yunanistan'da kaos tırmanıyor! Halk Santorini'yi terk etmeye başladı

Yunanistan\'da kaos tırmanıyor! Halk Santorini\'yi terk etmeye başladı

Ege Denizi'nde 1 haftada 400'den fazla deprem olmasının ardından Yunanistan alarma geçti. Depremi en çok hisseden Santorini Adası'nda taşların ve küçük kayaların yerinden oynayarak toz bulutu oluşturduğu görüntüler paniğe yol açtı. Halk Santorini'yi terk etmeye başlarken, gemi ve uçak seferlerinin sayısının artırıldığı belirtildi.

03.02.2025 17:33
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Yunanistan'ın turizm adası Santorini açıklarında cumartesi gününden bu yana meydana gelen 200'den fazla depremin ardından toprak kaymaları görülürken, sarsıntılar nedeniyle çok sayıda bölge sakini adayı terk ediyor.

1 HAFTADA 400'DEN FAZLA DEPREM

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda hissedilen depremler büyük endişeye neden oldu. Santorini Adası açıklarında 1 haftadan bu yana meydana gelen 400'den fazla depremin ardından turizm adasında toprak kaymaları görüldü.

İNSANLAR SANTORİNİ'Yİ TERK EDİYOR

Yetkililerin sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamasına rağmen şiddetli bir deprem olacağı endişesiyle evlerini terk eden bölge sakinleri, geceyi açık alanlarda geçirirken, çok sayıda kişi de başkent Atina'ya gitmek üzere terminallere ve Santorini Limanı'na akın etti. Bölgede eğitime cuma gününe kadar ara verildi.

"20 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ FAY HAREKETE GEÇTİ"

Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi Profesörü Manolis Skordilis devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "20 kilometre uzunluğunda bir fay harekete geçti" dedi.

"1956'DA 7.3LÜK DEPREME NEDEN OLDU"

Aynı fayın 1956 yılında 7.3 büyüklüğündeki depreme neden olduğuna dikkat çeken, Skordilis, "Hiçbir şart altında güven verici olamayız" sözleriyle güçlü bir deprem ihtimalinin altını çizdi.

3 LİMANA ULAŞIM YASAKLANDI

Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada, Ios, Amorgos, Santorini ve Anafi sakinlerine uyarıda bulunuldu. Santorini sakinlerine 112 acil durum numarasından gönderilen mesajda, toprak kayması riski nedeniyle Ammoudi, Armeni ve Eski Fira Limanı'na ulaşımın yasaklandığı aktarıldı. Sismik Risk Değerlendirme Komitesi, durumu değerlendirmek üzere gün içinde bir toplantı daha yapmayı planlıyor.

MİÇOTAKİS: SAKİN OLUN

Savunma konulu gayriresmi AB liderler zirvesi için Belçika'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, "Yoğun bir olayla karşı karşıyayız. Ada halkı sakin kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da kaos tırmanıyor! Halk Santorini'yi terk etmeye başladı - Son Dakika

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