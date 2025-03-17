Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), 2020'de yaptığı bir paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)" ifadesini kullandığı gerekçesiyle Enerji Bakan Yardımcısı Nikos Çafos'un istifasını istedi.
SYRIZA'nın basın sözcüsü Yorgos Karameros, Yunan devlet televizyonu ERT'de katıldığı bir programda, Çafos'un ekonomi analistliği yaptığı dönemde "KKTC" ifadesini kullandığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Karameros, "Bu ifadenin kullanılması büyük bir hata. KKTC yazıp özür dilememek olmaz." dedi. Karameros, Çafos'un derhal istifa etmesi gerektiğini vurguladı.
Bakan Yardımcısı Çafos ise tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çafos, "Muhalefet, dört yıl önce yaptığım ve daha sonra sildiğim bir paylaşım üzerinden bana yükleniyor. Kimsenin benim vatanseverliğime, vatanıma ve Kıbrıs'a olan bağlılığıma şüpheyle bakmasına izin vermem." ifadelerini kullandı.
Çafos, 14 Mart'ta Yunanistan'da gerçekleşen kabine değişikliği sonrası Enerji Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi - Son Dakika
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