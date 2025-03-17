Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi - Son Dakika
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Dünya

Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi

Yunanistan\'da \'KKTC\' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi

Yunanistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti krizi yaşanıyor. Ana muhalefet partisi SYRIZA, 2020'de yaptığı bir paylaşımda 'KKTC' ifadesini kullandığı gerekçesiyle Enerji Bakan Yardımcısı Nikos Çafos'un istifasını talep etti.

17.03.2025 18:31
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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), 2020'de yaptığı bir paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)" ifadesini kullandığı gerekçesiyle Enerji Bakan Yardımcısı Nikos Çafos'un istifasını istedi.

"BU İFADENİN KULLANILMASI BÜYÜK BİR HATA"

SYRIZA'nın basın sözcüsü Yorgos Karameros, Yunan devlet televizyonu ERT'de katıldığı bir programda, Çafos'un ekonomi analistliği yaptığı dönemde "KKTC" ifadesini kullandığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Karameros, "Bu ifadenin kullanılması büyük bir hata. KKTC yazıp özür dilememek olmaz." dedi. Karameros, Çafos'un derhal istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi
Yunanistan Enerji Bakan Yardımcısı Nikos Çafos

ÇAFOS'TAN SAVUNMA: KİMSE KIBRIS'A OLAN BAĞLILIĞIMA ŞÜPHEYLE BAKAMAZ

Bakan Yardımcısı Çafos ise tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çafos, "Muhalefet, dört yıl önce yaptığım ve daha sonra sildiğim bir paylaşım üzerinden bana yükleniyor. Kimsenin benim vatanseverliğime, vatanıma ve Kıbrıs'a olan bağlılığıma şüpheyle bakmasına izin vermem." ifadelerini kullandı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI GÖREVE GELMİŞTİ

Çafos, 14 Mart'ta Yunanistan'da gerçekleşen kabine değişikliği sonrası Enerji Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ayşe onat:
    ooooo demokrasi nerede yavvv hani herkes istediği gibi konuşabiliyordu bu ülkede doğru konuşunca nerede olduğunun önemi yok işte güzel bir örnek.Haydi Avrupa'yı şakşaklamaya devam edin asri olacaksınız..... 0 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Aklın yolu bir..Allah söyletmiş..Yunan bile gerceği anladı..Dönelim yurdumuza, Daha dün Teröriste Sayın denildiğinde isyan eden halkım,bugün kurucu önder betimlemesini sahipleniyor..Asıl hainler içimizdekiler.. 0 0 Yanıtla
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