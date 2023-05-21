Yunanistan'da seçimleri Yeni Demokrasi Partisi kazanırken, Miçotakis tekrar başbakan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yunanistan'da seçimleri Yeni Demokrasi Partisi kazanırken, Miçotakis tekrar başbakan seçildi

22.05.2023 10:53

Yunanistan'da yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 40,81'ini alan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi (ND) seçimi kazanmayı başardı. Ancak partisi mecliste çoğunluğu sağlayamazken, resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimde oyların 85'inden fazlasının sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40,81'ini alan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi (ND) olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

MİÇOTAKİS SEÇİMİN GALİBİ OLDU

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 85'ininden fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi (ND) oyların yüzde 40,80'ini alarak seçimin galibi olurken, mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oldu

ÇİPRAS İKİNCİ BİTİRDİ

ND'nin ardından Aleksis Çipras'ın liderlik ettiği Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak'ın (SYRIZA) oyların yüzde 20,06'sını alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) oyların yüzde 11,62'sini, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) oyların yüzde 7,17'sini, Helen Çözümü'nün (EL) oyların yüzde 4,47'sini aldı.

RESMİ SONUÇLAR YARIN AÇIKLANACAK

Seçime katılan 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasından toplam 5 parti ve ittifak yüzde 3 barajını geçerek meclise girmeye hak kazandı. Seçime dair resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oldu

"YENİ DEMOKRASİ HALKIN ONAYINI ALDI"

Miçotakis ilk seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, kazandıkları seçim zaferini kutlayarak, "Yeni Demokrasi, mutlak çoğunluk ile yönetmek için halkın onayını aldı. Hiç şüphesiz bu siyasi deprem yeni seçimlere doğru yolumuza hız vermemizi sağlıyor. Yalnızca güçlü hükümetler cesur reformlarla ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR ZAFER"

Çipras ise Miçotakis'i arayarak genel seçimlerde kazandığı zafer dolayısıyla tebrik etti. PASOK lideri Nikos Androulakis ise yaptığı açıklamada, partisinin elde ettiği başarıyı "büyük bir zafer" olarak nitelendirerek, "Bugün bu büyük zafere imza atan her Yunan kadın ve erkeğe yürekten teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oldu

SEÇİM İKİNCİ TURA GİDEBİLİR

İlk turda nisbi seçim sistemine göre hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan yüzde 46'lık oy oranına ulaşamazken, Yeni Demokrasi'nin partiler arasında işbirliği yaparak koalisyon hükümeti kurmaması halinde seçimin ikinci turunun haziran sonu ya da temmuz ayı başlarında bu kez salt çoğunluk sistemiyle tekrarlanması bekleniyor. Salt çoğunluk sistemine göre, bir parti oyların yüzde 38'ini alarak tek başına hükümet kurabilecek.

Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Demokrasi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da seçimleri Yeni Demokrasi Partisi kazanırken, Miçotakis tekrar başbakan seçildi - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı
00:42 Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor
00:23 Takım resmen dağıldı! Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı
00:23 Adıyamanlı depremzededen örnek davranış
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
00:22 Yeni bir dev doğuyor! Suudi prensin satın aldığı Newcastle, resmen Şampiyonlar Ligi'nde
00:21 WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor
00:21 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a gönderme: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı artık netleşti
00:16 WhatsApp'ta mesajlara düzenleme seçeneği getirilecek
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 06:12:53. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da seçimleri Yeni Demokrasi Partisi kazanırken, Miçotakis tekrar başbakan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement