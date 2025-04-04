Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması dikkat çekti

Ege'de düzenlenen Iniochos hava tatbikatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Doğu Akdeniz'deki olası tehditlere karşı düzenlenen tatbikata Yunanistan ev sahipliği ABD ise öncülük yaparken Hindistan, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in de yer aldığı programa Katar'ın da katılması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

04.04.2025 07:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Andravida Hava Üssü'nde 31 Mart - 11 Nisan arasında düzenlenen çokuluslu "Iniochos 2025" tatbikatında çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Tatbikatta İsrail, Katar, Kıbrıs Rum Kesimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn gibi 11 ülke yer aldı. İsrail'in G550 Nachshon erken uyarı uçağı, Katar'ın F-15QA savaş jetleri, BAE'nin Mirage 2000-9'ları ve Bahreyn'in F-16'ları aynı gökyüzünde uçtu.

HAMAS'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN

En dikkat çekici katılımcı ise Katar oldu. Hamas'ın en büyük finansal destekçilerinden biri olarak bilinen ve Gazze'deki savaşta arabulucu rolünü üstlenen Katar, bu kez İsrail'le birlikte görev yaptı. Hatta İsrail medyası, Katar'ın katılımını gizli tutmak istediğini ama Yunanistan'ın bunu "ifşa ettiğini" yazdı. Orta Doğu'nun diplomatik labirentinde, Katar ve İsrail aynı brifing odasında, aynı hedeflere karşı senaryo çalıştı.

TÜRKİYE'YE TATBİKATTA YER VERİLMEDİ

Tatbikatın amacı, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlamak ve Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan ticaret yollarının güvenliğini garanti altına almak olarak duyuruldu. Ancak bu hedef doğrultusunda oluşturulan cephede Türkiye'ye yer verilmedi. Üstelik tatbikata katılan Katar, Türkiye'de medya, arazi, bankacılık ve savunma sanayisinde 220 şirketiyle 33 milyar dolar aşan yatırımlara sahip. "Türkiye'nin dostu" ilan edilen Katar'ın karşı blokta yer alması tepkileri de beraberinde getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Doğu Akdeniz, Yunanistan, İngiltere, Hindistan, Güvenlik, Politika, Bahreyn, İsrail, Medya, Katar, Dünya, Ege, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tartışma yaratacak sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı’nın azline karar verdi Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı'nın azline karar verdi
Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı

07:27 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tartışma yaratacak sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler
06:53 Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı’nın azline karar verdi Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı'nın azline karar verdi
04:46 Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı
00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
09:21 Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı
09:18 Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor
09:13 İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
09:08 Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
09:04 Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
08:32 Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
08:26 Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
08:26 Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
08:21 Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 08:00:03. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement