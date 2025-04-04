Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması dikkat çekti

Yunanistan'ın Andravida Hava Üssü'nde 31 Mart - 11 Nisan arasında düzenlenen çokuluslu "Iniochos 2025" tatbikatında çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Tatbikatta İsrail, Katar, Kıbrıs Rum Kesimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn gibi 11 ülke yer aldı. İsrail'in G550 Nachshon erken uyarı uçağı, Katar'ın F-15QA savaş jetleri, BAE'nin Mirage 2000-9'ları ve Bahreyn'in F-16'ları aynı gökyüzünde uçtu.

HAMAS'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN

En dikkat çekici katılımcı ise Katar oldu. Hamas'ın en büyük finansal destekçilerinden biri olarak bilinen ve Gazze'deki savaşta arabulucu rolünü üstlenen Katar, bu kez İsrail'le birlikte görev yaptı. Hatta İsrail medyası, Katar'ın katılımını gizli tutmak istediğini ama Yunanistan'ın bunu "ifşa ettiğini" yazdı. Orta Doğu'nun diplomatik labirentinde, Katar ve İsrail aynı brifing odasında, aynı hedeflere karşı senaryo çalıştı.

TÜRKİYE'YE TATBİKATTA YER VERİLMEDİ

Tatbikatın amacı, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlamak ve Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan ticaret yollarının güvenliğini garanti altına almak olarak duyuruldu. Ancak bu hedef doğrultusunda oluşturulan cephede Türkiye'ye yer verilmedi. Üstelik tatbikata katılan Katar, Türkiye'de medya, arazi, bankacılık ve savunma sanayisinde 220 şirketiyle 33 milyar dolar aşan yatırımlara sahip. "Türkiye'nin dostu" ilan edilen Katar'ın karşı blokta yer alması tepkileri de beraberinde getirdi.