Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye'ye skandal "provokasyon" suçlaması - Son Dakika
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye'ye skandal "provokasyon" suçlaması

19.06.2022 09:55
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye'ye skandal "provokasyon" suçlaması

Ankara-Atina hattındaki gerilim son günlerde iki ülke yetkililerin karşılıklı açıklamalarıyla yükselirken, Yunan cephesinden skandal bir açıklama daha geldi. Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanışla ve aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız. Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz" ifadesini kullandı.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Atina yönetiminden küstah bir açıklama geldi.

YUNAN BAKANDAN SKANDAL "PROVOKASYON" ÇIKIŞI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan merkezli Naftemboriki gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye ile yaşanan krize de değindi. Dendias, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinin ancak Uluslararası Hukukun temel ilkelerine saygı temelinde sağlanabileceğini vurguladı, bu tür kilit temel ilkelerden biri "tüm devletlerin toprak egemenliğinin korunmasıdır" dedi. Dendias Türkiye'yi hedef aldı; "Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanışla ve aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye'ye skandal 'provokasyon' suçlaması
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias.

"SAKİNCE YANIT VERİYORUZ"

Dendias, "Bu tırmanış sırasında "güçlü ama sakince yanıt veriyoruz", bir dizi argümanla "Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz" ifadelerinde bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunu vurguladı.

"ANLAYIŞ DÜZEYİMİZİ YENİDEN TESİS ETMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Yunanistan- Rusya ilişkilerine de değinen Dendias, üç yıl önce Başbakan Kiriakos Miçotakis'in hükümeti iktidara geldiğinde Rusya ile ilişkilerin "oldukça vasat düzeyde" olduğunu vurgularken, Yunanistan'ın"karşılıklı bir anlayış düzeyini yeniden tesis etmek için büyük çaba sarf ettiğini' öne sürdü. Dendias, "Ancak Rus işgali ve Ukrayna'daki savaş "ilişkilerimizin yukarı yönlü gidişatını kesintiye uğrattı ve bu, ülkemizin sorumluluğunda gerçekleşmedi" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Nikos Dendias, Yunanistan, Türkiye, Ankara, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye'ye skandal 'provokasyon' suçlaması - Son Dakika


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