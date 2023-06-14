Yunan Sahil Güvenliği, Mora kıyılarında bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 17 göçmenin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.
Yetkililer yaptıkları ilk açıklamada, kazanın İyon Denizi'ndeki uluslararası sularda meydana geldiğini, şiddetli rüzgara rağmen kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütüldüğünü belirtti. Kurtarma operasyonuna, Yunanistan ordusuna ait bir donanma gemisi, uçak ve helikopterlerin yanı sıra bölgede bulunan 6 bot da katıldı.
Faciadan kurtarılanların bölgedeki hastanelere sevk edildiği, 4 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Libya'dan ayrılıp, İtalya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin uyrukları henüz açıklanmadı. Yetkililer teknedeki hiç kimsenin can yeleği giymediğine dikkat çektiler.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan gemi battı: 17 kişi öldü - Son Dakika