Yunanistan, Türk İnterpolü tarafından kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'ye "onursal vatandaşlık" verdi - Son Dakika
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Yunanistan, Türk İnterpolü tarafından kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'ye "onursal vatandaşlık" verdi

11.07.2022 14:23
Yunanistan, Türk İnterpolü tarafından kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'ye "onursal vatandaşlık" verdi

Yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek suçundan Türk İnterpolünün kırmızı bültenle aradığı Yaşam Ayavefe, Yunanistan Interpolü tarafından yakalanmıştı. Yakalanmasının üstünden geçen 3 senenin ardından Ayavefe'ye onursal vatandaşlık verildiği ortaya çıktı.

Yasa dışı çevrim içi kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek suçundan kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'ye Yunanistan'ın onursal vatandaşlık verdiği bildirildi. 22 Haziran tarihli resmi gazetede yayımlanan kararda, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve İçişleri Bakanı Mavrudis Voridis'in imzası yer aldı.

SAĞLIK SİSTEMİNİ ÇÖKÜŞTEN KURTARMIŞ

Ayavefe'nin Yunanistan'a "son derece önemli hizmetleri" bulunduğu belirtilen kararda, Kovid-19 salgını sürecinde ülkeye temel ihtiyaç maddesi, gıda ve sağlık gereçleri hibe ederek, ulusal sağlık sistemini çöküşten kurtardığı ifade edildi.

Türk İnterpolünün kırmızı bültenle aradığı Yaşam Ayavefe'ye Yunan vatandaşlığı

"ÜLKE ÇIKARLARINA BÜYÜK HİZMET SUNABİLİR"

Kararda, Ayavefe'nin Yunanistan'daki yatırımlarıyla ülke ekonomisine önemli katkıları bulunduğu ileri sürülerek "Bu nedenle, kendisine Yunan vatandaşlığının verilmesi, Yunan ekonomisinin stratejik olarak güçlendirilmesi çerçevesinde ülke çıkarlarına büyük hizmet sunabilir." ifadesi yer aldı.

Türk İnterpolünün kırmızı bültenle aradığı Yaşam Ayavefe'ye Yunan vatandaşlığı

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Emniyet Genel Müdürlüğünden Mart 2019'da yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan Türk İnterpolü tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yaşam Ayavefe, 28 Şubat 2019'da Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanmıştı.

TÜRKİYE ADALET BAKANLIĞI İADESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Şüphelinin, Türkiye'ye iadesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığına talepte bulunulmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan, Türk İnterpolü tarafından kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'ye 'onursal vatandaşlık' verdi - Son Dakika

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