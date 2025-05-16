Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı - Son Dakika
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Dünya

Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı

Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı

Yunan adalarına kapı vizesi ücretine yüzde 42 zam geldi, 2025 sezonunda yetişkinler için vize bedeli 85 Euro oldu. Yeni dönemde kapı vizesiyle ziyaret edilebilecek ada sayısı 10'dan 12'ye çıkarıldı.

16.05.2025 08:51
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Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Yunan adalarına kapı vizesi uygulamasında 2025 sezonu önemli bir değişiklikle başladı. Geçtiğimiz yıl 60 Euro olan kapı vizesi ücreti, yüzde 42 oranında artarak 85 Euro'ya (yaklaşık 3700 TL) yükseldi. Yeni düzenlemeyle birlikte, 0-18 yaş arası çocuklar için de özel bir tarife uygulanacak ve bu yaş grubundaki ziyaretçilerden 20 Euro (870 TL) alınacak.

KAPIDA VİZEYLE ZİYARET EDİLEBİLECEK ADA SAYISI ARTTI

Vize ücretindeki artışa rağmen kapı vizesi ile gidilebilecek Yunan adalarının sayısı da artırıldı. Önceki yıllarda 10 ada vize uygulamasına dahilken, bu yıl Patmos ve Semadirek adalarının da eklenmesiyle sayı 12'ye çıkarıldı. 2025 sezonunda bu uygulama Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis'in yanı sıra artık Patmos ve Semadirek için de geçerli olacak.

2.3 MİLYON KİŞİLİK TRAFİK, 1 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin çeşitli limanlarından Yunan adalarına 2024 yılı boyunca toplam 17 bin 288 sefer düzenlendi. Bu seferlerde 2.3 milyon kişi karşılıklı olarak taşındı. Yalnızca Türkiye'den çıkan seferlerle 1 milyon 150 bin yolcu Yunan adalarını ziyaret etti. Ağustos 2024, 296 bin 980 yolcu ile rekor seviyeye ulaştı; onu temmuzda 236 bin ve eylülde 208 bin ziyaretçi izledi.

TÜRK TURİSTLERİN GÖZDESİ: KOS, RODOS VE SAKIZ

2024 sezonunda en çok tercih edilen Yunan adası Kos oldu. Bodrum'dan 340 bin 303, Kuşadası'ndan 2 bin 493 yolcu Kos'a gitti. İkinci sırada Rodos Adası yer aldı; Bodrum'dan 2 bin 15, Marmaris'ten 184 bin 665, Fethiye'den ise 48 bin 409 yolcu Rodos'u tercih etti. Üçüncü sırada yer alan Sakız Adası ise özellikle Çeşme çıkışlı seferlerde öne çıktı: 195 bin 618 kişi Sakız'a seyahat etti.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi Türkiye, Yunanistan, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Dünya, Vize, Zam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic:
    sizde yunanlara aynısını yapın. 24 3 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Türkiye'de kazıklanmaktansa Yunanistan'a gidelim daha iyi 8 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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