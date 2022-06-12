Yunanistan, Türkiye ile sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyısına hendek kazmaya başladı - Son Dakika
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Yunanistan, Türkiye ile sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyısına hendek kazmaya başladı

12.06.2022 10:29
Yunanistan, Türkiye ile sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyısına hendek kazmaya başladı

Ankara-Atina hattındaki gerilim son günlerde hiç olmadığı kadar yükseldi. Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırma çabasına Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şaka yapmıyorum, sonu felaket olur" restiyle karşılık verirken, Batı Trakya'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yunanistan, Türkiye ile sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tanksavar hendekler kazmaya başladı.

Ege'de adaların silahsızlandırılmasını bozan Yunanistan, günlerdir Türkiye'yi tahrik ediyor. Bu tahrike karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı uyararak, "Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır. Şaka yapmıyorum, sonu felaket olur" dedi.

MERİÇ NEHRİ KIYISINA HENDEK KAZMAYA BAŞLADILAR

Söz konusu gelişmelerin ardından, Yunanistan ordusu Batı Trakya'da sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tanksavar hendekleri kazmaya başladı.

KARAYOLUNDAN RAHATLIKLA GÖZLEMLENEBİLİYOR

Bölgede onlarca askeri kamyon ve iş makineleri çalışmalarına aralıksız devam ederken, bu hareketlilik Dedeağaç (Evros) ili ile Kumçiftliği köyleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolundan rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

UZUNLUĞU 135, GENİŞLİĞİ İSE 32 METRE

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından inşa edilen tanksavar hendeğin kara sınırı boyunca, uzunluğunun 135 kilometre genişliğinin ise 32 metre ve derinliğinin ise 7 metre olduğu belirtildi. Ayrıca Yunanistan'ın bu askeri hareketlilikle olası bir sıcak çatışmada Türkiye tarafından Kara Kuvvetlerinin Yunanistan tarafına geçmesinin engellenmesi hedeflendiği öğrenildi.

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Son Dakika Dünya Yunanistan, Türkiye ile sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyısına hendek kazmaya başladı - Son Dakika


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