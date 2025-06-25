Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı - Son Dakika
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Dünya

Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
25.06.2025 13:31
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Uzun zamandır ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın, Türkiye korkusundan dolayı savunma harcamalarına yüksek harcamalar yaptığını yazan ABD basını, tüm çabasına rağmen Yunanistan'ın dünyanın önemli askeri güçleri arasına giremediğini aktardı.

ABD merkezli dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan CNBC'nin, Yunanistan'la ilgili bir araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

TÜM ÇABALARINA RAĞMEN İSTEDİKLERİ SONUCU ALAMADILAR

Yıllardır ekonomik sorunlar yaşayan Yunanistan'ın savunma harcamalarını mercek altına alan ABD'li yayın kuruluşu, ülkenin tüm gayretine rağmen istediği sonuçları elde edemediğini aktardı.

Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

SAVUNMAYA YÜZDE 3'TEN FAZLA HARCAMA

Yunanistan 2014'te kabul edilen ve üye ülkelerin GSYİH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya harcamalarını öngören NATO hedefleri kapsamında savunma harcamalarını artırıyor. Silahlanma yarışının arttığı coğrafyada Yunanistan, savunmaya yüzde 3'ten fazla bir harcama gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE KORKUSU HARCAMALARI KATLADI

Yunanistan'ın bütçesinin yüzde 3'ten fazlasını silahlanmaya ayırmasının temel nedeninin Türkiye korkusundan kaynaklandığına dikkat çeken CNBC, Yunanistan'ın yüksek savunma harcamalarına rağmen bir askeri süper güç olarak değerlendirilmediğini ve yabancı uzmanların yüksek savunma harcamalarına rağmen Yunanistan'ın askeri gücünün zayıf noktalarda olduğunu söylediklerini aktardı.

Uluslararası İlişkiler, Yunanistan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • zeki:
    yunanistan türkiyeden neden korksun adamlar dibimizde olan hakkımız olan adaları elimizden almış sahil güvenlikleri sahilimize inip piknip yapıp gittiler uçakları ha bire tepemizde dolanıyor 142 25 Yanıtla
  • HHAKAN:
    kaşınmaz rahat durursa korkmasına gerek yok. rahat durmaz ise tötünü iyi kollasın Yunanistan 40 28 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Katil İsrail başkanının uçağını havaalanında saklayan bir ülke sırtı kolay kolay yere gelmez. 21 7 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Ulan işiniz gücünüz algı.. yok yunan krizdeymiş falan...filan..geçin bu safsataları..ufak bir karşılaştırma yunan asgari ücretle 5000 lt süt, biz ise 387 lt.süt alabiliyoruz..silahlanma konusuna ise savaş durumu zuhur ederse o zaman gerçekler ayna gibi karşımıza çıkar.. 22 6 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Yunanistan la savas demek Avrupa Birligiyle savasmak demek 1980 yillarina nufusumuz 70 milyon olsun Bulgaristan la savasa gireriz diyen bir devlet adam.imiz vardi 11 3 Yanıtla
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