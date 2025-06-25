ABD merkezli dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan CNBC'nin, Yunanistan'la ilgili bir araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Yıllardır ekonomik sorunlar yaşayan Yunanistan'ın savunma harcamalarını mercek altına alan ABD'li yayın kuruluşu, ülkenin tüm gayretine rağmen istediği sonuçları elde edemediğini aktardı.
Yunanistan 2014'te kabul edilen ve üye ülkelerin GSYİH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya harcamalarını öngören NATO hedefleri kapsamında savunma harcamalarını artırıyor. Silahlanma yarışının arttığı coğrafyada Yunanistan, savunmaya yüzde 3'ten fazla bir harcama gerçekleştiriyor.
Yunanistan'ın bütçesinin yüzde 3'ten fazlasını silahlanmaya ayırmasının temel nedeninin Türkiye korkusundan kaynaklandığına dikkat çeken CNBC, Yunanistan'ın yüksek savunma harcamalarına rağmen bir askeri süper güç olarak değerlendirilmediğini ve yabancı uzmanların yüksek savunma harcamalarına rağmen Yunanistan'ın askeri gücünün zayıf noktalarda olduğunu söylediklerini aktardı.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)