Son dönemde revaçta olan cinsiyet öğrenme partileri giderek tehlikeli bir hal almaya başladı. Son olarak yurtdışında gerçekleştirilen bir cinsiyet öğrenme partisinde korku dolu anlar yaşandı.
Helyum gazı dolu cinsiyet öğrenme balonunu ateşle patlatmak isteyen aile facianın eşiğinden döndü.
Çiftin olaydan ucuz kurtulduğu öğrenilirken, konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda uyarı yayınlandı. Kimsenin böyle bir denemeye girişmemesi çağrısında bulunuldu.
Son Dakika › Dünya › Cinsiyet öğrenme partisinde korkunç anlar: Sakın kimse bunu denemesin - Son Dakika