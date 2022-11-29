Cinsiyet öğrenme partisinde korkunç anlar: Sakın kimse bunu denemesin - Son Dakika
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Cinsiyet öğrenme partisinde korkunç anlar: Sakın kimse bunu denemesin

29.11.2022 12:54

Yurtdışında gerçekleştirilen bir cinsiyet öğrenme partisinde korkunç dakikalar yaşandı. Helyum gazı dolu cinsiyet öğrenme balonunu ateşle patlatmak isteyen aile, ortalığın bir anda alev almasıyla facianın eşiğinden döndü.

Son dönemde revaçta olan cinsiyet öğrenme partileri giderek tehlikeli bir hal almaya başladı. Son olarak yurtdışında gerçekleştirilen bir cinsiyet öğrenme partisinde korku dolu anlar yaşandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Helyum gazı dolu cinsiyet öğrenme balonunu ateşle patlatmak isteyen aile facianın eşiğinden döndü.

"SAKIN KİMSE DENEMESİN"

Çiftin olaydan ucuz kurtulduğu öğrenilirken, konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda uyarı yayınlandı. Kimsenin böyle bir denemeye girişmemesi çağrısında bulunuldu.

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Son Dakika Dünya Cinsiyet öğrenme partisinde korkunç anlar: Sakın kimse bunu denemesin - Son Dakika


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