Yurtdışında meydana gelen bir olay, adeta ağızları açık bıraktı. İsmi henüz bilinmeyen bir kadın, kocasını kendisini aldatırken yakaladı.
Uğradığı ihanetin ardından kocasına iki seçenek sunan kadın, "Boşanalım mı yoksa kırbaç cezası mı? istersin" diye sordu. Kocasının "Kırbaç" şıkkını seçmesinin ardından harekete geçen kadın, ihaneti affetmedi.
Kocasına sinirlendiği her halinden belli olan kadın, eline aldığı odun küreğiyle dakikalarca kocasını dövdü. Adamın verdiği tepkiler yürek sızlatırken, ikilinin içinde bulunduğu durum ise bazı kişilerin tebessüm etmesine neden oldu.
Son Dakika › Dünya › Evli adam, başka kadınla basıldı! Karısının verdiği ceza hem üzdü hem güldürdü - Son Dakika