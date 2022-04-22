Zelenski: Bazı zaferlerden bahsedebilmek için her şeyi yapıyorlar - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Zelenski, Rusya'nın 'en azından bazı zaferlerden bahsedebilmek için bir neden bulmaya yönelik' her şeyi yapmaya devam ettiğini belirtti.

Yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında savaşa dair son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Zelenski, ülkenin güneyinde ve doğusunda Rusya'nın 'en azından bazı zaferlerden bahsedebilmek için bir neden bulmaya yönelik' her şeyi yapmaya devam ettiğini ifade ederek, "Bu adımların hiçbiri devletimize karşı savaşta Rusya'ya yardım etmeyecek. Sadece kaçınılmaz olanı- işgalcilerin bölgemizi terk etmek zorunda kalacağı zamanı- geciktirebilirler. Özellikle Mariupol. Rusya'ya direnmeye devam eden bir şehir. İşgalcilerin söylediği her şeye rağmen" dedi.

"RUSLARA VERDİĞİNİZ BİLGİLER KONUSUNDA ÇOK DİKKATLİ OLUN"

Zelenski, Ukrayna'nın güney bölgelerinin- Herson ve Zaporijya- sakinlerini Ruslara verdikleri bilgiler konusunda çok dikkatli olma çağrısında bulunarak, "Sizden bazı anketleri doldurmanızı, pasaport verilerinizi bir yere bırakmanızı isterlerse, bilmelisiniz ki bu size yardımcı olmak için değil. Sadece dedikleri gibi belirli bir bölgede yaşayan insanların 'nüfus sayımını' yapmak için değil. Bu, Moskova'dan böyle bir gösteri düzenlemek için bir emir gelmesi halinde, topraklarınız üzerinde sözde referandumu tahrif etmeyi amaçlıyor. Dikkatli olun" ifadelerini kullandı. Ayrıca Zelenski, Paskalya ateşkesi önerisini Rusya'nın reddettiğini söyledi.

İSPANYA VE DANİMARKA BAŞBAKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Kiev'e geldiğini ifade eden Zelenski, petrol ambargosu ve Rusya'nın tüm bankacılık sistemini küresel finansal sistemden ayırmaya yönelik ambargo uygulayarak yaptırımları daha da güçlendirme ve Ukraynalılara karşı savaş suçu işleyenlerin adalete teslim edilmesi konusunda çağrıda bulunduğunu belirtti.

"DANİMARKA UKRAYNA'NIN SAVAŞ SONRASI YENİDEN İNŞASINI DESTEKLEMEYE HAZIR"

Danimarka Başbakanı Frederisken'in, özellikle Mykolaiv'in yeniden inşası ve Ukrayna'nın gemi endüstrisi başta olmak üzere Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası programını desteklemeye hazır olduğunu ifade ettiğini söyleyen Zelenski, bunların Mart ayında Danimarka parlamentosuna hitap ederken önerdiği konulardan olduğunu hatırlattı.

ABD'DEN YENİ DESTEK PAKETİ

Portekiz parlamentosuna ve Dünya Bankası'nın özel bahar oturumunun katılımcılarına da hitap ettiğini ifade eden Zelenski, Ukrayna için mali destek topladıklarını belirtti. Ayrıca, ABD'nin Ukrayna için yeni destek paketi açıkladığını söyleyen Zelenski, bu paketin özellikle toplar, mermiler, drone'lar, olmak üzere ordu için çok güçlü savunma araçları içerdiğini belirtti.