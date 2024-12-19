Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak

Geniş Video İzle

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın tüm hava savunma sistemlerini Kiev'de bir yerde toplayalım. Oraya Oreşnik füzesi atıp etkinliğini deneyelim, ilginç olur." sözlerine Volodimir Zelenski'den sert yanıt geldi. Zelenski, "İnsanlar ölüyor ve o bunu ilginç buluyor. Salak." ifadelerini kullandı.

19.12.2024 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yıllık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin, 4.5 saat süren toplantıda 76 soruya cevap verdi.

PUTİN'DEN ZELENSKİ'YE "DÜELLO" DAVETİ

Bir gazetecinin, Batılı ülkelerin Rusya'nın Orşenik füzelerini hafife aldığına dair haberleri hatırlatması üzerine Putin, Batılı ülkeler ve Ukrayna'yı düelloya davet etti. Putin şunları söyledi: "Oreşnik her şeyden önce yeni bir silah. Her sektörde yapılan bir çalışma elbette bir önceki silahın üzerine yapılır. Mühendislerimiz de tabii ki Sovyetler döneminin silahları üzerinde çalışarak yeni silah çeşitleri üzerine çalıştı.

Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"NE OLACAĞINI GÖRELİM"

Bu modern bir silah. Oreşnik, orta menzilli bir silahtır. Orta menzilli silahlar bin, bin 500, 3 bin, 5 bin 500'e kadar menzile sahip oluyor. Dolayısıyla bu füzeleri düşürme şansları yok. Batı ve Ukrayna, Kiev'deki bir bölgeye tüm hava savunma sistemlerini yığsınlar. Biz oraya Oreşnik'le bombardıman düzenleyelim, onlar da önlemeye çalışsın. Ne olacağını görelim. Oreşnik'i düşürme veya imha etme şansları yok. Uzmanlarımız böyle bir düelloya hazır."

"ZELENSKİ: İNSANLARIN ÖLMESİNİ İLGİNÇ BULUYOR, SALAK"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Putin'e yanıtı sert oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "İnsanlar ölüyor ve o bunu "ilginç" buluyor... Salak." dedi.

Zelenski'den Putin'e sert yanıt: Salak
Putin\'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak

Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    iran gibi rusyada hava gazı hiç birşey yapamazlar 45 40 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Biraz akıllı olunda barışın . Utanmadan salak filan. Sus bari. 48 8 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    zelenski kardeş putini kızdırma bir orta yol bul anlaş ki kendini toparla bir sonraki lider ile alışverişini yap yada kavganı böyle gitmesi imkansız. ukrainayı yokettireceksin ve insanlar daha çok ölecek 36 4 Yanıtla
  • Murat Çil:
    senden başka hava gazı mı var o ç ferhat 24 10 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Rusya Ukrayna savaşı hiç bitmesin yesinler birbirlerini savaş bu gün bitse Rusya yarın bize dikilir 17 16 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Orada insanlar ,senin Nato ısrarın yüzünden ölüyor ,komedyen...... 28 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    murat çil kizkardesininliyordu gene oe 3 12 Yanıtla
  • k K:
    İkisi de Amerikanın çıkarı için amarika tarafından tuzağına düşürülmüş. gö. Lale ülkelerini mahvettiler. 8 3 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    putin beyefendi çok uyanıksın abd de dene onlarla iddalaş. bavakkadar çocuğu kendine denk sayma 7 3 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Aliağa Petrol Rafinerisi, Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası, Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Artvin Liv-Levha Fabrikası, İskenderun Demir-Çelik Fabrikası Türk şeker sanai Petkim Tüpraş 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
21:41 Putin’in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:33:48. #1.13#
SON DAKİKA: Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.