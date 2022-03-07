Zelenski'den Rusya'ya yönelik tehdit: Şehirlerimizi ve insanlarımızı bombalayanların hepsini bulacağız - Son Dakika
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Zelenski'den Rusya'ya yönelik tehdit: Şehirlerimizi ve insanlarımızı bombalayanların hepsini bulacağız

07.03.2022 09:44
Zelenski'den Rusya'ya yönelik tehdit: Şehirlerimizi ve insanlarımızı bombalayanların hepsini bulacağız

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 12. güne girilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında hiç olmadığı kadar sert ifadeler kullandı. "Binlerce kurbanı unutmayacağız. Evleri yıkmanızı affetmeyeceğiz" diyen Zelenski konuşmasının sonunda ise "Şehirlerimizi, insanımızı vuran, topraklarımızı bombalayan ve roket atan her bir p..i bulacağız. Dünyada sizin için hiçbir yer huzurlu olmayacak, mezarlık hariç" tehdidinde bulundu.

Ukrayna lideri Zelenski, bir ulusa sesleniş konuşması yaparak vatandaşlarından güçlü olmasını isterken Rus ordularının da Ukrayna'da işlediği suçlardan dolayı cezalandırılacağını söyledi.

"BİNLERCE KURBANI UNUTMAYACAĞIZ"

Zelenski, "Bugün Affetme Pazarı. Fakat biz binlerce kurbanı unutmayacağız. Binlerce acı çekeni unutmayacağız. Ve Tanrı da unutmayacak. Bugün değil. Yarın değil. Asla. Affetmek yerine ve Yargılanma Günü olacak" ifadesini kullandı.

"EVLERİ YIKMANIZI AFFETMEYECEĞİZ"

Ukrinform'un aktardığı konuşmada, "Evleri yıkmanızı affetmeyeceğiz. Bugün Okhmatdyt'te hava savunma sistemimizin düşürdüğü füzenizi unutmayacağız. 500'den fazla bu tür füze bizi vurdu. Ukrayna'nın her yerini insanlarımızı ve çocuklarımızı vurdu" dedi.

"SİZİN İÇİN TEK HUZURLU YER MEZARLIK OLACAK"

Zelenski konuşmasının sonunda ise, "Şehirlerimizi, insanımızı vuran, topraklarımızı bombalayan ve roket atan her bir p..i bulacağız. Dünyada sizin için hiçbir yer huzurlu olmayacak, mezarlık hariç" ifadesini kullandı.

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