Zelenski'den Rusya'ya yönelik tehdit: Şehirlerimizi ve insanlarımızı bombalayanların hepsini bulacağız - Son Dakika

Ukrayna lideri Zelenski, bir ulusa sesleniş konuşması yaparak vatandaşlarından güçlü olmasını isterken Rus ordularının da Ukrayna'da işlediği suçlardan dolayı cezalandırılacağını söyledi.

"BİNLERCE KURBANI UNUTMAYACAĞIZ"

Zelenski, "Bugün Affetme Pazarı. Fakat biz binlerce kurbanı unutmayacağız. Binlerce acı çekeni unutmayacağız. Ve Tanrı da unutmayacak. Bugün değil. Yarın değil. Asla. Affetmek yerine ve Yargılanma Günü olacak" ifadesini kullandı.

"EVLERİ YIKMANIZI AFFETMEYECEĞİZ"

Ukrinform'un aktardığı konuşmada, "Evleri yıkmanızı affetmeyeceğiz. Bugün Okhmatdyt'te hava savunma sistemimizin düşürdüğü füzenizi unutmayacağız. 500'den fazla bu tür füze bizi vurdu. Ukrayna'nın her yerini insanlarımızı ve çocuklarımızı vurdu" dedi.

"SİZİN İÇİN TEK HUZURLU YER MEZARLIK OLACAK"

Zelenski konuşmasının sonunda ise, "Şehirlerimizi, insanımızı vuran, topraklarımızı bombalayan ve roket atan her bir p..i bulacağız. Dünyada sizin için hiçbir yer huzurlu olmayacak, mezarlık hariç" ifadesini kullandı.