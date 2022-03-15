Zelenski, Kanada meclisine seslendi! Dinleyenler ayakta alkışladılar - Son Dakika
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Zelenski, Kanada meclisine seslendi! Dinleyenler ayakta alkışladılar

15.03.2022 18:37
Zelenski, Kanada meclisine seslendi! Dinleyenler ayakta alkışladılar

Rusya ve Ukrayna savaşının 20. gününe girilirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kanada Meclisi'ne hitap edep bir konuşma gerçekleştirdi. Savaştaki son gelişmeleri aktaran ve Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım talebinde bulunan Zelenski, açıklamalarının sonunda Kanada Meclisi üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 20. gününde de çatışmalar ve bombardımanlar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Kanada Meclisi'ne hitap ederek savaştaki son durumu aktardı ve Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım talebinde bulundu. Açıklamalarının sonunda Zelenski, Kanada meclisi tarafından ayakta alkışlandı.

"ÇOCUKLARINIZA NASIL AÇIKLAYABİLİRSİNİZ?"

Savaşta çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirten Zelenski, "Sabahın 4'ünde bombaları duyduğunuzu hayal edin, çocuklarınızın ve sizin bunları duyduğunuzu hayal edin. Onlarca başka şehrin vurulduğunu düşünün. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Kaç kişinin öldüğünü biliyorsunuz zaten. Bir de şunu düşünün. Böyle bir durumu çocuklarınıza nasıl açıklayabilirsiniz? Bu savaş ülkenizi yok etmek için yürütülen bir savaştır. Bu savaş bir halkı köleleştirmek için yürütülen bir savaştır." ifadelerini kullandı.

97 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Şehirde gıda ve su kalmadığını aktaran Zelenski "Her gün şunu düşünün, burada kaç kişini öldüğüne dair haberler alıyorsunuz. Kadınlar, çocuklar hayatlarını kaybediyor. Şu anda 97 çocuk hayatını kaybetti. Bunu görmemiz lazım. Bir sonraki bomba nereye düşecek bunu hesaplamak zorundayız." dedi.

"KANADA HER ZAMN DESTEK OLDU BİZE"

Kanada'nın destekleri için teşekkürlerini sunan Zelenski, "Bazıları gerilimi artırmaktan kaçınmalıyız diyor. Böyle söylemler duruyoruz. Bazen bariz şeyleri göremiyoruz. Kim gerçek dostumuz gördük. Kanada her zaman destek oldu bize. Hep güvenilir bir ortak olduğunuz. Desteğinizi verdiniz bize. Çağrımız gelir gelmez askeri teçhizat verdiniz, insani yardım malzemesi verdiniz, ağır yaptırımlar uyguladınız Rusya'ya." ifadelerine yer verdi.

"ANA HEDEFLERİ UKRAYNA HALKINI YOK ETMEK"

Zelenski, son olarak hava sahasının mutlaka kapatılması gerektiğini söyleyerek "Rus füzeleri ve Rus uçakları geçememeli. Umarım bunu anlarsınız. Yaptırımlarınızı artırırsınız. Tek bir Dolar bile kalmaz ceplerinde bu savaşı idame ettirecek. Rusya ile hiçbir ticari faaliyet yürütülmemeli. Ana hedefleri Ukrayna halkını yok etmek. Bizim Ukraynalılar olarak değer verdiğimiz her şeyi yok etmek için, ulusumuzu, karakterimiz yok etmek için yürütülen bir savaş bu." dedi.

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Son Dakika Dünya Zelenski, Kanada meclisine seslendi! Dinleyenler ayakta alkışladılar - Son Dakika


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