Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı, sonra ABD - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı, sonra ABD

Geniş Video İzle

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ''Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı sonra ABD, bizsiz müzakere olmaz. Savaşı bitirmek için her şeyi yaparız, bize somut güvenlik garantisi verilmeli'' dedi.

19.02.2025 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'den ayrılmadan önce CNN Türk'e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinden ötürü teşekkür edip görüşmelerinin önemine dikkat çeken Zelenski, Suudi Arabistan'daki ABD- Rusya görüşmelerine de tepki göstererek "Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı sonra ABD, bizsiz müzakere olmaz. Savaşı bitirmek için her şeyi yaparız, bize somut güvenlik garantisi verilmeli" dedi.

"BU MÜZAKERE MASASININ NERESİNDEYİZ?"

ABD'nin Rusya ile ilişki kurmasının ABD'nin kendi kararı olduğunu dile getiren Zelenski, "Onların (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i politik izolasyondan çıkardıklarını gözlemliyoruz ama bu onların kararı, görüşüyorlar" dedi. Zelenski, Ukrayna'nın savaşın bitmesi için yapılan müzakerelerde yer almamasını eleştirerek, "Savaşın bitmesine ilişkin planlarımız bunlar dendiğinde, bu bizde sorular yaratıyor. Biz neredeyiz? Bu müzakere masasının neresindeyiz? Bu savaş Ukrayna'nın içinde gerçekleşiyor. Putin, Ukraynalıları öldürüyor, ABD'lileri değil. Avrupalılar da değil, Ukraynalılar ölüyor" diye konuştu.

"BİZ OLMADAN BİZİM HAKKIMIZDA GÖRÜŞMENİZİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Ukrayna olmadan müzakere yapılamayacağının altını çizen Zelenski, "Siz istediğinizle görüşebilirsiniz ancak biz olmaksızın bizim hakkımızda görüşürseniz bunu kabul etmeyeceğiz diye net bir şekilde ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı sonra ABD

"TRUMP'IN YANIMIZDA OLMASINI İSTERİM"

Zelenski, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu düşündüğünü paylaşarak, "Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'ın da daha çok yanımızda olmasını isterim. ABD'den hem Cumhuriyetçiler hem Demokratların birçoğu iki partili sistemde bizi destekliyorlar. Elbette bu desteği kaybetmek istemiyorum." dedi.

"BEN CUMHURBAŞKANI OLARAK ANAYASAYI İHLAL ETMEK İSTEMİYORUM"

Trump'ın savaşı bitireceğine ilişkin vaadinin gerçekleşmesini istediklerini dile getiren Zelenski, süreci gözlemleyeceklerini söyledi. Zelenski, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin kurtarılması ve doğal kaynak yataklarının korunması durumunda yatırımlara açık olacaklarını vurgulayarak, "Biz herhangi bir kıta için ham madde merkezi olmak istemiyoruz. Burada dost, partner olmak bir etken olmayacak. Bizim anayasamızda yazıyor. Ben Cumhurbaşkanı olarak anayasayı ihlal etmek istemiyorum. Ben topraklarımı, çıkarlarımızı koruyacağım." ifadelerini kullandı.

Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı, sonra ABD

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı, sonra ABD - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • bülent C.:
    Zelensky aklın başına yenimi geldi . Kullanıldığınımı hatırlattı sana Reis. Trump ve avaneleri 3-4 AB ülkesinin oyununa düştün sana silah verdiler ne için senin toprağındaki madenler için. Ülke yönetmek komedi oyunculuğuna benzemez. Abd olmadan Putin ile görüşmelisin sizi barıştıracak olan Reis tir. 5 2 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    malenski,amerika tek kursun atmadan yer alti kaynaklarinin yarisina el koydu,sen rusyaya artislik yapicam diye ulkeni perisan ettin 1 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    hala konuşuyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 21:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı, sonra ABD - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.