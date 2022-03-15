Zelenski'nin danışmanından bomba iddia: Savaş mayıs ayı başında sona erer - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, Rusya'nın elindeki askeri kaynakların çok hızlı bir şekilde azaldığını ve savaşın kısa zamanda bitmesini beklediğini söyledi.

"EN GEÇ MAYIS BAŞINDA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAMIŞ OLURUZ"

Ukraynalı yetkili, dün yaptığı açıklamada "Bence mayıs sonrasına sarkmaz. En geç mayıs başında bir barış anlaşması imzalamış oluruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ ONLARI EZİNCE ANLAŞMAYA VARILIR"

Savaşın iki olası sonucuna değinen Arestoviç, "Ya bir iki hafta içinde hızla imzalanan bir barış anlaşması olur ve Rusya askerlerini geri çeker, ya da örneğin Suriyelileri toplamaya yönelik bir girişim olur ve biz onları da ezince nisan ortası ya da sonu gibi bir anlaşmaya varılır" dedi.

Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ BUGÜN DEVAM EDECEK

ABD'li yetkililer daha önce Rusya'nın Suriyelileri savaşmak üzere Ukrayna'ya taşıyacağını savunurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dünyadan gönüllülerin Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin saflarında savaşma ihtimaline yeşil ışık yakmıştı.

Rus ve Ukraynalı heyetler, dün dördüncü defa düzenlenen ateşkes görüşmelerinin devamında bugün bir kez daha bir araya gelecek. Son dönemde taraflardan gelen olumlu açıklamalar, görüşmelerden kalıcı ateşkes kararı çıkacağı yönünde umutları artırmıştı.