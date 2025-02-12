Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kursk bölgesi için gündeme getirdiği "toprak takası" önerisine karşı çıktıklarını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kursk bölgesi için "toprak takası" önerisine yanıt verdi.
Ukrayna birliklerinin, Rus bölgesi Kursk'ta bulunduğuna dikkati çeken Peskov, bu bölgenin Ukrayna ile müzakerelerde takas konusu olmasına karşı çıktıklarını belirtti. Peskov, "Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak, orada kalırsa da yok edilecek." ifadesini kullandı.
Peskov, Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını vurguladı. Rusya'nın NATO'ya tehdit oluşturmadığını dile getiren Peskov, ancak NATO'nun Rus sınırları yakınlarında askeri altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.
Günümüzde Kursk, Rusya'nın savunma sanayisi ve enerji altyapısı bakımından kritik bir konuma sahip bölge olarak biliniyor. Bununla birlikte Ukrayna sınırına yakın olan Kursk, Rusya'nın Batı cephesindeki askeri operasyonları için de bir lojistik merkez olarak kullanılıyor.
Son Dakika › Dünya › Zelenski'nin 'toprak takası' önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak - Son Dakika
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