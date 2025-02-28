Zelenskiy\'i Beyaz Saray\'dan kovan Trump\'ın yeniden görüşmek için bir şartı var

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ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: ZELENSKİY'NİN BARIŞA HAZIR OLMADIĞINI TESPİT ETTİM

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duygularla ortaya çıkan şeyler şaşırtıcı ve Başkan Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim" dedi.

"OVAL OFİS'E SAYGISIZLIK ETTİ, BARIŞ İÇİN HAZIR OLDUĞUNDA GERİ GELEBİLİR"

ABD'nin dahil olmasının müzakerelerde Zelenskiy'e büyük bir avantaj sağlayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Ben avantaj istemiyorum, barış istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" ifadelerini kullandı.