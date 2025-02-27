ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' ifadesinin sorulması üzerine "Bunu dediğime inanamıyorum" dedi.
Donald Trump'a geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' ifadesi soruldu.
Gazetecinin sorusuna yanıt veren Trump'ın ifadeleri dikkat çekti. "Öyle mi demişim?" diyen Trump, "Bunu dediğime inanamıyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sert sözlerle hedef aldığı Zelenskiy için "Seçime gitmeyen diktatör" demiş,Zelenskiy'nin savaşın sonlandırılmasına yönelik öne sürdüğü koşullar konusunda elini çabuk tutması gerektiğini, aksi takdirde ortada bir ülkesi kalmayacağını ifade etmişti.
Son Dakika › Dünya › Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum - Son Dakika
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