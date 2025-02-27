Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum - Son Dakika
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Dünya

Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için 'diktatör' diyen ABD Başkanı Donald Trump, ''Zelenski'nin diktatör olduğuna hala inanıyor musunuz?'' sorusuna ''Öyle mi demişim? Bunu dediğime inanamıyorum'' diyerek yanıt verdi.

27.02.2025 22:54  Güncelleme: 23:08
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' ifadesinin sorulması üzerine "Bunu dediğime inanamıyorum" dedi.

Donald Trump'a geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' ifadesi soruldu.

GERİ ADIM ATTI

Gazetecinin sorusuna yanıt veren Trump'ın ifadeleri dikkat çekti. "Öyle mi demişim?" diyen Trump, "Bunu dediğime inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, sert sözlerle hedef aldığı Zelenskiy için "Seçime gitmeyen diktatör" demiş,Zelenskiy'nin savaşın sonlandırılmasına yönelik öne sürdüğü koşullar konusunda elini çabuk tutması gerektiğini, aksi takdirde ortada bir ülkesi kalmayacağını ifade etmişti.

Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • monşer null:
    Zavallı Zelensky Ülkeyi Sattı.. 24 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Bu Amerika'nın başına bir tane normal insan evladı gelmez mi ya bir tane, hepsi mi manyak ruh hastası deli bunların 22 1 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    Amerika'nın çöküşünü gösteriyor bu 11 2 Yanıtla
  • Oooo:
    Putin bununla Amerika'yı şarampole yuvarlayacak. Yolu boşaltın! 2 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bunların hepsi aynı bir söylediği diğerini tutmuyor hiç biri normal değil. 1 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    :))) 0 0 Yanıtla
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