Trump-Zelenskiy zirvesinde tansiyon yükseldi - Son Dakika
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Dünya

Trump-Zelenskiy zirvesinde tansiyon yükseldi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a gitti. Trump, Zelenskiy'i kapıda karşılarken; görüşme sırasında iki lider arasında gergin anlar yaşandı.

28.02.2025 19:41
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ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'a giden Zelenskiy'i kapıda karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul etmesinin ardından ABD'ye gitti.

LİDERLERDEN İLK AÇIKLAMA

Zelenskiy anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a giderken; Zelenskiy'i Trump kapıda karşıladı. Trump, Zelenskiy için "Bugün tam takım giyinmiş" ifadesini kullandı. Öte yandan Trump yaptığı ilk açıklamada, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca "Hem Ukrayna hem de Rusya'dan yanayım. Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa'nın da adım atması gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Yaptığı ilk açıklamada, "Bu anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adım olmasını umuyoruz" diyen Zelenskiy ise "Bugün Başkan Trump ile, ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Görüşme sırasında iki lider arasında gerginlik çıktı. Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon artarken, "Ukrayna ateşkes için tavizler vermek zorunda kalacak" diyen Trump'a karşı Zelenski, "Savaşı Putin başlattı, bedelini o ödemeli" diye yanıt verdi.

Zelenski'nin "ABD ile değerli maden anlaşması Ukrayna savaşını durdurmak için yeterli değil" sözlerine sinirlenen Trump, "Ya Zelenski bizimle anlaşır ya da biz bu işte yokuz" dedi. Trump Zelenski'nin sözlerinin saygısızca olduğunu söylerken, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz, kazanamayacağınızı biliyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenski'ye minnettar olması ve teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Biz olmadan Putin savaşı 3 günde kazanırdı" dedi.

DİKTATÖR DEMİŞ, SONRA GERİ ADIM ATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sert sözlerle hedef aldığı Zelenskiy için "Seçime gitmeyen diktatör" demiş,Zelenskiy'nin savaşın sonlandırılmasına yönelik öne sürdüğü koşullar konusunda elini çabuk tutması gerektiğini, aksi takdirde ortada bir ülkesi kalmayacağını ifade etmişti.

Geçtiğimiz gün ise Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' ifadesinin sorulması üzerine "Bunu dediğime inanamıyorum" dedi.

Trump-Zelenskiy zirvesinde tansiyon yükseldi

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Son Dakika Dünya Trump-Zelenskiy zirvesinde tansiyon yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    bugün elini veren yarın 14 2 Yanıtla
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