Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım

Geniş Video İzle

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış ya da NATO üyeliği için görevden ayrılmaya hazır olduğunu belirtti.

23.02.2025 17:57  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın diktatörlükle suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya ile aralarında devam eden savaşa ilişkin de konuştu.

"GÖREVİ BIRAKMAYA HAZIRIM"

Zelenskiy yaptığı açıklamalarda, Rusya ile barış yapılması ya da Ukrayna'nın NATO üyeliği için görevden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Barış için ya da NATO üyeliği için görevden ayrılmam gerekiyorsa buna hazırım" ifadelerini kullandı.

TRUMP'I YALANLADI

Zelenskiy, Donald Trump'un Ukrayna'ya savaş için 350 milyar dolar yardım edildiği yönündeki sözlerini de yalanladı. Zelenskiy, "Ukrayna, (Trump yönetiminin dediği üzere) ABD'den 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldı" ifadelerini kullandı.

"500 MİLYAR DOLARLIK BORCU KABUL ETMİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı açıklamalarının devamında ise "Yarın önemli bir zirve gerçekleşecek. 13 ortağımız Kiev'e gelecek, 24 ortağımız ise toplantıya online olarak katılacak. ABD'yle yapılacak bir anlaşma, henüz bize (Rusya'ya karşı) verilmeyen güvenlik garantilerini gerektiriyor. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada Zelenskiy'e yönelik, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" demişti.

Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oooo:
    Zelensiki bu iş şovmenliğe benzemez Gördünmü seni komşuna düşman olarak yiten Amerikanın gerçek yüzünü? 15 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    sıkın bifbirinizi bizde burda seyredek 8 1 Yanıtla
  • Mehmet Arslan:
    piç 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sen bilmeliydin jaleskiy bunlar 1 re 5 alır oda öyle istiyor 100 vermiş 500 istiyor sarı fini 4 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    geçti o iş. kaçırdın treni,işin bitti kullandılar seni de,ilk duraktada atacaklar seni.. 2 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    palyaço eski işine dön 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
15:34 Erdoğan, 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi İşte kesinleşen MKYK listesi Erdoğan, 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen MKYK listesi
11:00 İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı
10:56 Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü
10:55 Mourinho’nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
10:42 Fenerbahçe’nin eski yıldızından Galatasaray’a bomba gönderme Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
10:31 Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı
10:20 Trafikte en çok cezayı onlar yedi Trafikte en çok cezayı onlar yedi
10:16 Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak
10:14 Savaşta dengeleri değiştirecek İlk milli SİHA artık daha güçlü Savaşta dengeleri değiştirecek! İlk milli SİHA artık daha güçlü
10:05 Otomotiv savaşına bir ülke daha katıldı Otomotiv savaşına bir ülke daha katıldı
09:58 Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 18:53:36. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.