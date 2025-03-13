Zelenskiy: Putin, Trump'a Savaşa Devam Etmek İstediğini Söylemekten Korkuyor - Son Dakika
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Dünya

Zelenskiy: Putin, Trump'a Savaşa Devam Etmek İstediğini Söylemekten Korkuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Zelenskiy "Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor. Trump'a savaşa devam etmek istediğini söylemekten korkuyor" dedi.

13.03.2025 23:00
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

"PUTİN, TRUMP'A SAVAŞA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMEKTEN KORKUYOR"

Putin'in ateşkesi reddetmeye hazırlandığını öne süren Zelenskiy, Rus liderin bu düşüncesini ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan söylemekten korktuğunu iddia etti. Zelenskiy, "Bugün duyduklarımız oldukça tahmin edilebilirdi. Rusların savaşa ihtiyacı var. Putin barış yıllarını bizden çaldı. Ona baskı yapmalıyız. Biz barış için herhangi bir koşul öne sürmüyoruz ancak Rusya sürüyor. Putin, Trump'a savaşa ve Ukraynalıları öldürmeye devam etmek istediğini söylemekten korkuyor." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YI BARIŞA ZORLAMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD ve Avrupa Birliği ile barış için çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Zelenskiy, "Biz barışı isteyen herkesle, ABD'li ve Avrupalı ortaklarımızla Rusya'yı barışa zorlamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

PUTİN NE DEDİ?

Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisine ilişkin açıklamada bulunan Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor" dedi. Diğer yandan ateşkese dair şüphelerini de dile getiren Putin, "Ukrayna zorunlu seferberlik ve silah temini için geçici ateşkesten faydalanabilir, bunun nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna, ABD'nin sunduğu ve tarafların karşılıklı anlaşmasıyla uzatılabilecek olan derhal geçerli 30 günlük geçici bir ateşkesi yürürlüğe koyma teklifini kabul etmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukrayna heyetiyle 8 saatten fazla süren görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Top artık Rusya'nın sahasında" demiş ve "Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede 'evet' yanıtını vermesini umuyoruz" şeklinde konuşmuştu. Başkan Donald Trump da, "Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ABD'nin sadece Karadeniz'de değil, tüm cephe hattı boyunca füze, drone ve bomba saldırılarını durdurarak tam bir geçici ateşkes önerdiğini açıklamıştı.

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Son Dakika Dünya Zelenskiy: Putin, Trump'a Savaşa Devam Etmek İstediğini Söylemekten Korkuyor - Son Dakika

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