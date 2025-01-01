Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır - Son Dakika
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Dünya

Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni yıl konuşmasında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zelenskiy, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 'barış' söylemlerine sert bir yanıt vererek, barışın ancak kılıç ve kalkanla sağlanabileceğini belirtti. Zelenskiy, Trump'ın söylemlerinin gerçekçi olmadığını ifade etti ve 'Bu bir sokak kavgası değil, üst düzey bir savaş' dedi. Ayrıca, Ukrayna'nın ayaklarının üstünde durduğunu ve asla boyun eğmediğini vurguladı.

01.01.2025 20:46
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, halka seslendiği yeni yıl konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURDU VE ASLA BOYUN EĞMEDİ"

Geride kalan yıl boyunca birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Zelenskiy, ülkesinin cephede kahramanca savaştığını dile getirdi. Zelenskiy "Ukrayna ayaklarının üstünde durdu ve asla boyun eğmedi. Ukraynalılar hiçbir seyir füzesinin kanatlara sahip bir halkı yenemeyeceğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A MESAJ: BARIŞ KILIÇLA SAĞLANIR

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, devam eden savaşa ilişkin kullandığı 'barış' söylemlerine de değinen Zelenskiy, kritik açıklamalar yaptı. Barışın ancak kılıç ve kalkanla sağlanabileceğine işaret eden Zelenskiy, Trump'ın söylemlerinin gerçekçi olmadığını belirtti.

"BU BİR SOKAK KAVGASI DEĞİL"

Zelenskiy, şu şekilde konuştu: "Şimdi inanıyorum ki ABD'nin yeni başkanı Donald Trump da Putin'in saldırganlığını sonlandırarak barışı sağlayacak. Ancak Trump da anlamalı ki ilki olmadan ikincisi olmaz. Bu iki tarafı söz ile sakinleştirebileceğiniz bir sokak kavgası değil. Bu çılgın bir devlete karşı yürütülen üst düzey bir savaş. İnanıyorum ki ABD, Rusya'yı barışa zorlayabilecektir. Bu savaş 'haydi beyaz bir sayfa açalım' diyerek bitirilebilecek bir savaş değil. Her şey bir anda unutulamaz çünkü binlerce Ukraynalı hayatını kaybetti. Binlerce insanımızı boş yere kaybetmedik bu sebeple onların hatırasına ihanet etmek gibi bir şansımız yok. Bu sebeple yeni yılda olabildiğince güçlü bir şekilde savaşmalıyız."

Zelenskiy, Trump\'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Donald Trump, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sener Demir:
    Batı ve Abd sana destek vermese kaç saat dayanırsın ey Zelenskiy! 59 4 Yanıtla
  • Gökhan Pektaş:
    laleye bak ABD ve Batı ülkeleri sana yardım etmeseydi acaba 1 ay dayanabilirmiydin bide ayakta durduk diyor 36 5 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    komedyen paylonço Zeleski kendini nimetten sayıyor. Sen kimsin oğlum. ABD ve bayı desteği kestimi Putin seni oyar kaçacak ülke de bulamazsın. Haddini bileceksin yoksa bildirirler sana 31 4 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    o zaman tek başına savaş yvşk almış dünyayı arkasına 28 3 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Oturduğun yerden ahkam kesmek ne kadar güzel ya putinle bunun ellerine kılıcı vereceksin arayada hakem trump yesinler birbirlerini 17 2 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    Avrupa ülkeleri yardım etmese putin o kılıcı aynı gün sana monte ederdi de bakma sen konuşuyon böyle Rusya 15 ülkeyle birden savaşıyor zelenskim 15 2 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Putin size acımasa şimdiye savaş falan kalmazdı. bi de artistlik yapıyon. 6 2 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    bati ve ABD desteği kesse öylen yemeği Kiev de yer Putin 4 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Ülkeni taaa uçakla 15 saatlik mesafedeki ABD ye peşkeş çekiyorsun. Akıllı olsan dünyada gücün kaydığı kendi ırkından komşun Çin Rusya eksenine sarılırsın Zelensiki 3 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ulan zelenski Avrupa olmasa ayakta duramam 1 1 Yanıtla
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