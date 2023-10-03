Zimbabve\'de altın madeni çöktü: En az 10 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları devam ediyor

Zimbabve'de, ülkenin Chegutu bölgesindeki bir altın madeninin çöktü. 10 yasadışı çalıştırılan işçinin cesedi çıkarıldı. Ekipler, madende arama çalışmalarına devam ediyor.

Eyalet yetkilisi Marian Chomboi yaptığı açıklamada çökme sırasında madende 42 işçinin bulunduğunu şuana kadar 10 işçinin cesedinin çıkarıldığını, 21 işçinin ise sağ çıkarıldığını söyledi. Kalan işçilerin kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Cumartesi günü Zimbabve Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga kaza sonucu en fazla 13 kişinin ölmüş olabileceğini söyledi.

Chiwenga, hükümetin ölenlerin cenaze masraflarını karşılayacağını ekledi.

Maden, Zimbabve'nin Mashonaland Batı eyaletinde bulunuyor ve Zimbabve'nin başkenti Harare'nin 62 mil batısındadır. Madenciler, "belirlenmemiş giriş noktalarını" kullanarak madene girdi, Chombo ekledi.

Chombo, eyaletteki maden şirketlerinden kurtarma operasyonlarına yardımcı olmalarını istedi.

"Madenlerin, yardımcı olabilecek uzmanlık bilgileri ve diğer makineleri ve ekipmanları var," dedi.

Altın ve elmas gibi büyük yataklarla dolu olan Zimbabve'de yaygındır. Afrika'nın güneyindeki bu ülkede illegal madencilik sitelerinde kaza yapma olayları da yaygındır.

2019 yılında Mashonaland Batı eyaletindeki kırsal bir yerleşim yerinde sel sularında boğulan yaklaşık iki düzine illegal altın madencisinin cesedi çıkarıldı.