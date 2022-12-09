Yatakta iç çamaşırı ile poz veren kadın hakim Vivian, fotoğrafı Instagram hesabından "Beni özlediler mi" başlığı ile paylaştı.
Kısa sürede fotoğrafı beğeni yağmuruna tutan hayranları, Vivian'ın kendisini görevden uzaklaştıran yetkililer ve davaya yarı çıplak katıldığı için kendisini eleştiren kişilere cevap için paylaşım yaptığını iddia etti.
Bunun yanı sıra hayranları da kendisine "Çok güzelsin, mükemmelsin" gibi yorumlar yaptı. 34 yaşındaki Vivian, duruşmaya yarı çıplak katıldığı için üç ay uzaklaştırma cezası aldı.
Son Dakika › Dünya › Duruşmaya zoom üzerinden yarı çıplak katılan hakim ceza aldıktan sonra daha fena şeyler yaptı - Son Dakika