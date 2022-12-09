Duruşmaya zoom üzerinden yarı çıplak katılan hakim ceza aldıktan sonra daha fena şeyler yaptı - Son Dakika
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Duruşmaya zoom üzerinden yarı çıplak katılan hakim ceza aldıktan sonra daha fena şeyler yaptı

09.12.2022 08:12

Zoom üzerinden yapılan davaya yarı çıplak bir şekilde katıldığı için meslekten uzaklaştırılan Kolombiyalı kadın hakim Vivian Polania, kendisini eleştiren kişilere açık fotoğraf paylaşarak cevap verdi.

Yatakta iç çamaşırı ile poz veren kadın hakim Vivian, fotoğrafı Instagram hesabından "Beni özlediler mi" başlığı ile paylaştı.

TEPKİ OLARAK PAYLAŞTI

Kısa sürede fotoğrafı beğeni yağmuruna tutan hayranları, Vivian'ın kendisini görevden uzaklaştıran yetkililer ve davaya yarı çıplak katıldığı için kendisini eleştiren kişilere cevap için paylaşım yaptığını iddia etti.

3 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI

Bunun yanı sıra hayranları da kendisine "Çok güzelsin, mükemmelsin" gibi yorumlar yaptı. 34 yaşındaki Vivian, duruşmaya yarı çıplak katıldığı için üç ay uzaklaştırma cezası aldı.

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Kolombiya, Hakim, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Duruşmaya zoom üzerinden yarı çıplak katılan hakim ceza aldıktan sonra daha fena şeyler yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duruşmaya zoom üzerinden yarı çıplak katılan hakim ceza aldıktan sonra daha fena şeyler yaptı - Son Dakika
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