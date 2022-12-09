Duruşmaya zoom üzerinden yarı çıplak katılan hakim ceza aldıktan sonra daha fena şeyler yaptı

Yatakta iç çamaşırı ile poz veren kadın hakim Vivian, fotoğrafı Instagram hesabından "Beni özlediler mi" başlığı ile paylaştı.

TEPKİ OLARAK PAYLAŞTI

Kısa sürede fotoğrafı beğeni yağmuruna tutan hayranları, Vivian'ın kendisini görevden uzaklaştıran yetkililer ve davaya yarı çıplak katıldığı için kendisini eleştiren kişilere cevap için paylaşım yaptığını iddia etti.

3 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI

Bunun yanı sıra hayranları da kendisine "Çok güzelsin, mükemmelsin" gibi yorumlar yaptı. 34 yaşındaki Vivian, duruşmaya yarı çıplak katıldığı için üç ay uzaklaştırma cezası aldı.