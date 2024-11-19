İran'ın başkenti Tahran'da bir kadın üniversite öğrencisi, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için üniversite kampüsünde kıyafetlerini çıkarmış, İran polisi tarafından gözaltına alınmıştı. İran yargısından bir sözcü, kadının hastanede tedavi edildiğini ve ailesine teslim edildiğini söyledi.
BBC'de yer alan habere göre, Daryaei'nin tutuklanması uluslararası alanda kınanırken, Uluslararası Af Örgütü de derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunanlar arasında yer aldı. Yargı sözcüsü Asghar Jahangir, "Hastaneye gönderildiği ve hasta olduğu anlaşıldığı için ailesine teslim edildi... ve hakkında herhangi bir adli dava açılmadı" dedi. İranlı yetkililer, Daryaei'nin "hasta" olduğunu ve bir psikiyatri koğuşuna götürüldüğünü açıklamıştı.
İran'daki Azad Üniversitesi'nde okuyan bir kadın öğrenci, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için herkesin ortasında kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarıyla kalana kadar soyunduktan sonra gözaltına alınmıştı. BBC İran tarafından adının Ahoo Daryaei olduğu belirtilen kadın öğrencinin üniversite kampüsünde soyunduğu anı gösteren video sosyal medyada viral olmuştu.
Son Dakika › Dünya › Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var - Son Dakika
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