Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var - Son Dakika
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Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var

Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var

Zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için herkesin ortasında kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarına kadar soyunan İranlı kadın öğrenci serbest bırakıldı. İranlı yetkililer öğrencinin suçlanmayacağını söyledi.

19.11.2024 23:52
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İran'ın başkenti Tahran'da bir kadın üniversite öğrencisi, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için üniversite kampüsünde kıyafetlerini çıkarmış, İran polisi tarafından gözaltına alınmıştı. İran yargısından bir sözcü, kadının hastanede tedavi edildiğini ve ailesine teslim edildiğini söyledi.

"AİLESİNE TESLİM EDİLDİ"

BBC'de yer alan habere göre, Daryaei'nin tutuklanması uluslararası alanda kınanırken, Uluslararası Af Örgütü de derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunanlar arasında yer aldı. Yargı sözcüsü Asghar Jahangir, "Hastaneye gönderildiği ve hasta olduğu anlaşıldığı için ailesine teslim edildi... ve hakkında herhangi bir adli dava açılmadı" dedi. İranlı yetkililer, Daryaei'nin "hasta" olduğunu ve bir psikiyatri koğuşuna götürüldüğünü açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İran'daki Azad Üniversitesi'nde okuyan bir kadın öğrenci, zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto etmek için herkesin ortasında kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlarıyla kalana kadar soyunduktan sonra gözaltına alınmıştı. BBC İran tarafından adının Ahoo Daryaei olduğu belirtilen kadın öğrencinin üniversite kampüsünde soyunduğu anı gösteren video sosyal medyada viral olmuştu.

İnsan Hakları, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var - Son Dakika
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