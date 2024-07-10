1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı - Son Dakika
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Eğitim

1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı

1 milyon TL\'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı

Çocuğunun iyi bir eğitim alması için özel okulları düşünen veliler, bu yıl afaki fiyatlarla karşılaştılar. Özel okul fiyatlarının geçen yıla nazaran 3 ila 4 kat artması velileri karara kara düşündürmeye başlarken, devlet okullarına yoğun bir ilgi bekleniyor.

10.07.2024 08:39
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Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tercih dönemine girilmesiyle birlikte, özel okul fiyatları tekrar gündeme geldi. Özel okul fiyatlarında geçen yıla nazaran 3 ila 4 kat arasında artışlar görülüyor. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına göre fiyatı yaklaşık 4 kat artan özel Alman Lisesi'nin ücreti de 905 bin liraya yükseldi. Üsküdar Amerikan Lisesi'ne kayıt için ise 975 bin TL talep ederken, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde geçtiğimiz yıl 370 bin lira olan eğitim ücreti bu yıl, 953 bin liraya çıktı. Koç Özel Lisesi ve Özel Amerikan Robert Koleji'nin yıllık eğitim ücretleri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL seviyesinde.

1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı

FİYATI ORTALAMA DÜZEYDE OLAN OKULLARIN EĞİTİM BEDELİ 500 BİN TL'Yİ GEÇİYOR

Fiyatı ortalama düzeyde olan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları'nda, anaokulu, ortaokul ve liseye göre bir fiyatlandırma yer alıyor. FMV'de anaokulu ücretleri yeni kayıt yapacak öğrenci için 340 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. FMV Işık Okulları'nın ilkokulu 240 bin TL ile 475 bin arasında değişiyor ve liseye kaydolmak için de 260 bin ila 525 bin TL aralığında bir ücret talep ediliyor. Okul kayıtlarının yanı sıra, 85 bin TL de yemek parası talep ediliyor.

1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı

TAKSİTLE ÖDEME YAPMAK İSTEYENLERE YAKLAŞIK YÜZDE 5 VADE FARKI EKLENİYOR

Ödemeyi taksitle yapmak isteyen velilere ilave yüzde 5 civarında vade farkı da hemen hemen tüm eğitim kurumlarında ekleniyor.Özel okul ücretleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da bir bilgilendirme yaptı. MEB'in aktardığı bilgiye göre; özel okulların ücretlerindeki artış için belirlenen zam oranı olarak kabul edilen ÜFE ve TÜFE toplamının 2'ye bölünmesiyle ulaşılan rakam, sadece ara sınıflarda uygulanıyor. Özel okullar, ilk defa kayıt yapacak olan ve genelde hazırlık sınıfı olarak görülen öğrencilerle ilgili eğitim bedellerini kendileri belirliyor.

Bu yılki fiyat artışlarının afaki oluşu nedeniyle, özel okullara giden öğrenci sayısının az olması ve devlet okullarına talebin yoğunlaşması bekleniyor.

Eğitim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hamza Taner: Sende gönderme kardeşim gönderdiğiniz için bu kadar pahalı yapıyorlar zeki çocuk her yerde zekidir zeki olmayan çocuğu hangi okula gönderirsen gönder bence gene boştur 16 1 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç: Öyle düşünme ender var Ferhat var her habere yorum yapan onlar gibi beyni basmayan insanlarla arkadaşlık yaparlarsa sıkıntı olur 3 0 RagnarLothbrok: Seçmen renginş belli etti 0 1
  • Mehmet Yılmaz: ben köyde okudum istediğiniz üniversite mezunu ile yarisirim 4 1 Yanıtla
  • Nuri Sağlam: 15 yıl özel okula gideceğine 15 milyon özel ders etkinlik giyim kuşam servis özel üniversite vsvs bi 15 te buna harcar zengin ler eder 30 milyon.sonucta yine işsiz kalacak o paraya 10 tane ev alıp 20 binden kiraya verse bari çocuğun hayatı kurtulur ayda 200 bir kira yer oturur :)) 4 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Göndermeyin kardeşim . Biliyorum eski bir eğitim yok ama çocuğunuzun yetenekleri olduğu spor dalı hobi sanat dallarını araştırın ve dil kurslarını tercih edin ama gerçekten ilgilenin aman başımdan gitsin diye değil . Bir mühendis olarak devlet okullarında okumuş dershaneye bile gitmemiş kardeşiniz olarak şunları söyleyebilirim çevremdekilerin çoğu onun çocuğu gidiyor benimkide gitsin kafasında. 2-3 kaliteli aktivite ile daha fazlasını yapabilirsiniz . Bunlara vereceğiniz para ile çocuklarınız geleceği için hisse bile alabilirsiniz . Hem maddi yatırım hem de farkındalığını artırmak sizin elinizde. Özel okullar paranızı alana kadar 2 1 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Zaten parası olan okutuyo o yüzden kimsenin düşündüğü yok 1 0 Yanıtla
  • Serdar Ozen: 1 milyon veren zaten zengindir . Zenginin malı zügürdün cenesini yormasın :) bosverin . 0 0 Yanıtla

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