12 Yaşındaki Otizmli Güney Güngör\'den İlham Veren Bir Başarı Hikayesi

Eğitim

Özel eğitim öğretmeni Kazım İlkay Poyraz, 12 yaşındaki Güney Güngör'ün eğitim aldığı kurumda kurgusal yeteneğini ve yaratıcılığını fark ettikten sonra bu projeyi başlattıklarını ifade etti. Yaklaşık bir yıl süren titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıkan kitabın içeriği tamamen Güney'e ait.

Poyraz, kendisinin sadece editörlük yaptığını belirterek, "Bu kitap, yalnızca Güney'in değil, tüm özel gereksinimli bireylerin potansiyellerini ortaya koyduğunu gösteriyor. Otizmi yenmeye çalışmadık, tam tersine otizmle kazandık," dedi.

Güney Güngör'ün bu başarısı, özel gereksinimli bireylerin neler başarabileceğini gözler önüne seriyor. Bu ilham veren hikaye, yalnızca otizmli bireyler için değil, tüm çocuklar ve aileleri için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. Güney'in öğretmeni Kazım İlkay Poyraz, bu çalışmanın otizm farkındalığını artırmak adına önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.