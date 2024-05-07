Öğretmen atamalarına ilişkin takvim artık netlik kazandı. Ön başvurular 20 Mayıs'tan itibaren alınacak, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlanacak. Bu atama döneminde3 bin 263 ile sınıf öğretmeni en fazla alım yapılan branş oldu.Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip ediyor.
Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 2 sayfalık "Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan tablosu" yayınlandı.
Son Dakika › Eğitim › İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu - Son Dakika
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