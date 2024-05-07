İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu - Son Dakika
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Eğitim

İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bakanlığın hesabından taban puan ve kontenjan tablosu da yayınlandı. Böylece en fazla ve en az atama yapılacak bölümler de kesinleşti.

07.05.2024 12:29  Güncelleme: 12:34
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Öğretmen atamalarına ilişkin takvim artık netlik kazandı. Ön başvurular 20 Mayıs'tan itibaren alınacak, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlanacak. Bu atama döneminde3 bin 263 ile sınıf öğretmeni en fazla alım yapılan branş oldu.Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip ediyor.

SÖZLÜ SINAVLAR 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

EN ÇOK VE EN AZ ATAMA YAPILAN BÖLÜMLER BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 2 sayfalık "Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan tablosu" yayınlandı.

KONTENJAN VE PUAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Listede yer alan ve en az atama yapılacak branşlardan bazıları ise şu şekilde:

  • Psikoloji
  • Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi
  • Denizcilik/Gemi Elektroniği
  • Denizcilik/Gemi Makineleri
  • Farsça
  • Geleneksel Türk Sanatları
  • Gemi Yapımı/Gemi Donatım
  • Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
  • Muhasebe ve Finansman
  • Tekstil Teknolojisi
  • Sanat ve Tasarım/ Plastik Sanatlar/ Plastik Sanatlar
  • Raylı Sistemler Teknolojisi/ Raylı Sistemler Mekatronik
İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • elhasaneyadabo: Şuraya yazıyorum ; Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisini kazanan öğrenci araştırılsın. Bu bildiğin adrese teslim olmuş. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu - Son Dakika
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