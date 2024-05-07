2024 MSÜ tercihleri için son gün yaklaşıyor: - Son Dakika
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2024 MSÜ tercihleri için son gün yaklaşıyor:

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından yapılan açıklamada, MSÜ tercihlerinin 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Tercihlerin bitmesine sayılı günler kala MSÜ tercihlerinin nereden ve nasıl yapıldığı ise merak konusu oldu.

07.05.2024 13:00  Güncelleme: 13:05
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Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre bu yıl tercihler 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar 10 Mayıs saat 23:59'a kadar tercihlerini yapabilecekler.

Adayların tercih işlemleri sırasında hata yapmamaları ve hak kaybına uğramamaları için duyuruyu dikkatli bir şekilde okumaları gerektiği tavsiye edilen açıklamada ayrıca, şehit ve gazi çocuğu olan adayların tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit/ Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yüklemeleri gerektiği vurgulandı.

MSÜ TERCİHİ NEREDEN YAPILIR?

2024 MSÜ tercihleri e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Tercih yapacaklar e-Devlet üzerinden ilgili kısımları doldurarak tercihlerini gerçekleştirebilirler.

e-Devlet girişi için tıklayın

HAVA HARP OKULU

Hava Harp Okulu (HHO) için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacak. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerinde yapan adaylar HHO için aday olamayacaklar.

BANDO ASSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacak. Bu aşamada Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacak.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmamıştır. Ancak önceki dönemlerde olduğu gibi bu yılda tercih sonuçlarının Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir.

2024 MSÜ tercihleri için son gün yaklaşıyor:

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Son Dakika Eğitim 2024 MSÜ tercihleri için son gün yaklaşıyor: - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 MSÜ tercihleri için son gün yaklaşıyor: - Son Dakika
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