30 bin temizlik personeli göreve başladı! Açıklamada 'Siyasi şov' detayı dikkat çekti - Son Dakika
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Eğitim

30 bin temizlik personeli göreve başladı! Açıklamada 'Siyasi şov' detayı dikkat çekti

30 bin temizlik personeli göreve başladı! Açıklamada \'Siyasi şov\' detayı dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki temizlik hizmetleri için 30 bin personelin göreve başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla hukuki sınırlar içinde karşılıklı çalışmanın önemsendiğine dikkat çekilerek ''Bu tavrın siyasi şov malzemesi yapılması etik değildir'' denildi.

30.09.2024 19:00
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Sosyal medya platformları ve bazı yayın organlarında okullarda çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki temizlik hizmetleri için, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 30 bin kontenjan tahsis edildiğini ve bu personelin bugün itibarıyla tam zamanlı olarak göreve başladığını, böylece okullardaki temizlik personeli sayısının 143 bin 355'e ulaştığını duyurdu.

PERSONEL SAYISI 143 BİN 355 OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya mecraları başta olmak üzere yazılı ve görsel basının gündeminde yer tutan 'okullarda temizlik hizmetleri' konusunda açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi. Bakanlığa bağlı 60 bin 487 okulun temizlenmesi ve temizlik malzemesi tedarikinin, Bakanlık tarafından yapıldığı vurgulanarak, "Okullardaki temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde, halihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunmaktadır. İstihdama katılımı artırmak amacıyla bu yıl başlatılan 'İşgücü Uyum Programı (İUP)' kapsamında kadrolu temizlik personeline ilaveten yarı zamanlı 120 bin kontenjan ayrılmış ancak bahse konu programın bu yıl ilk kez uygulanmasından kaynaklı yeteri başvuru olmaması nedeniyle gecikmelere bağlı bazı sorunlar yaşanmıştır. Söz konusu İUP programı kapsamında halihazırda 63 bin 777 personel görev yapmaktadır. Tedbir olarak ayrıca Bakanlığımızın girişimleri sonucunda 'Toplum Yararına Program (TYP)' kapsamında 30 bin kontenjan daha tahsis edilmiştir ve bu personel bugün itibarıyla tam zamanlı olarak göreve başlamıştır. Sonuç olarak 60 bin 487 okulumuzda şu anda; 49 bin 578'si kadrolu, 30 bini TYP ve 63 bin 777'si İUP kapsamında olmak üzere toplam 143 bin 355 temizlik personeli görev yapmaktadır. Diğer yandan İUP çerçevesinde Bakanlığımıza tahsis edilen 120 bin kontenjanın tamamlanması süreci de halen devam etmektedir. Böylece okullarımızda görevli temizlik personeli sayısı önceki yıllara göre artırılarak 110 binden 143 bin 355'e çıkarılmıştır" denildi.

"SİYASİ ŞOV MALZEMESİ YAPILMASI ETİK DEĞİL"

Açıklamada ayrıca okullardaki temizlik şartlarının uygunluğunun, MEB ve TSE tarafından yapılan eğitimlerle yetkilendirilen, yaklaşık 8 bin 'Okulum Temiz Tetkik Görevlileri' tarafından incelendiği belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlığının korunması, her zaman öncellikli amaç ve görevlerimiz arasındadır. Bakanlık olarak başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla hukuki sınırlar içinde karşılıklı çalışmayı önemsiyoruz. Ancak bu tavrın siyasi şov malzemesi yapılması şüphesiz etik değildir. Herhangi bir protokol olmaksızın ve gerekli tedbirler alınmaksızın atılacak adımlar kamu hukuku açısından da yanlıştır. 2 bin 217 okulun bulunduğu bir ilde 13 okulda sadece bir gün temizlik yapıp 'ildeki bütün okulların temizliği her gün yapılıyor' görüntüsü vermenin asgari ahlaki ilkeler açısından sorunlu olduğu açıktır" ifadelerine yer verildi.

"ALGI OPERASYONU YAPILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"

Bu tarzda hareket eden bazı belediyeler tarafından Türkiye genelinde 'okullarda temizlik sorunu varmış gibi' gösterildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"İhtiyaç veya talep olmadığı halde ve usullere aykırı bir biçimde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Öyle ki öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarıyla 20 milyonu aşkın bir camianın adresi olan eğitim kurumlarımızın bazılarındaki asla arzu etmediğimiz münferit olumsuz görüntüleri kullanmak suretiyle tüm okullarımızı ve yönetimlerini zan altında bırakan bu tutum, kamuoyunca 'samimiyetten uzak siyasi bir şov ve hizmet götüremedikleri topluma karşı bir manipülasyon' olarak değerlendirilmektedir. İlim ve irfan yuvaları olan okullarımızda hiçbir ad ve kılıf altında siyaset yapılmasına göz yummamız söz konusu olamaz. 'Fikri hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmekle mükellef eğitim kurumlarımız; siyasete malzeme yapılacak yerler değildir. Herkesin bu konuda azami hassasiyet göstermesi en temel vatandaşlık görevidir."

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 30 bin temizlik personeli göreve başladı! Açıklamada 'Siyasi şov' detayı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Okullar açılalı üç hafta oldu ozamana kadar nerdeydın iz beledıyeler temizlık işine gırıncı atama yapıldı neyı bekledınız acaba 56 7 Yanıtla
  • Sk 06:
    bakan kendi evine aldı galiba biz niye göremiyoruz 45 9 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    usta öğreticileri işsiz bıraktınız kurslarını açmadınız ağustos maaşlarını ödemediniz. siz ne yapıyorsunuz bakanlıkta 28 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Asıl siyasi şovun bizatihi kendisi akepedir 26 4 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Sizden başka şov yapan mı var memlekette? Neden bu vakte kadar temizlik elemanı vermediniz okullara ozaman? İşiniz gücünüz ali cengiz oyunu algı yaratma bıktık artık sizlerden iğrendik. 25 4 Yanıtla
  • sezai duran:
    Hükümet üstüne düşeni birileri dürtünce mi yapar bu aynen böyle oldu Belediyelerin yardımı niye kabul edilmez anlamış değilim o belediye ye vergi veriyor o halk gayet normal neymiş efendim siyasi malzemeymis hadi ordan hadi. 23 1 Yanıtla
  • Mahmut Kilim:
    ayda 6 bin liraya çalıştıracak kadar vatandaşı hem mecbur ettiniz hemde köleden beter edecek kadar zora soktunuz 20 2 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    yaparsa akp yapar nereden nereyee 12 4 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yıllardır 30 bin kişilik temizlik elemanları olmadan mı okuttunuz yani bizleri? :) 13 1 Yanıtla
  • Selcuk null:
    ayda 6 bin lira 6 bin lirayla başlattılar 6 bin lira . 8 1 Yanıtla
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