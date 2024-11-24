6 ilimizde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Eğitim

6 ilimizde eğitime kar engeli

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda kentimize sarı ve turuncu uyarıda bulunurken, tatil haberleri de gelmeye başladı. Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Gümüşhane'de il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin yanı sıra Ordu'nun 15 ilçesinde 25 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiği açıklandı.

24.11.2024 16:52
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Şiddetli kar yağışı nedeniyle Bolu, Yozgat, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Gümüşhane'de il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ve Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi.

YURTTA KAR ESARETİ

Yağmurlu ve karlı hava yurdun neredeyse tamamını etkisi altına aldı. Pek çok şehirde kar esareti yaşanırken, tatil haberleri de gelmeye başladı.

4 ilimizde eğitime kar engeli

9 İLİMİZDE OKULLAR TATİL

Bolu, Yozgat, Bayburt, Gümüşhane, Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Ayrıca Adana'ya bağlı Feke, Saimbeyli ilçelerindeki köy okulları ile Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi.

4 ilimizde eğitime kar engeli

53 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Meteoroloji, bugün 19 il için turuncu, 34 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarıda bulunulan illerimiz şu şekilde:

4 ilimizde eğitime kar engeli

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce

4 ilimizde eğitime kar engeli

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye

4 ilimizde eğitime kar engeli
6 ilimizde eğitime kar engeli

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Son Dakika Eğitim 6 ilimizde eğitime kar engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Memis:
    Kar esareti değil ne güzel bereket yağıyor inşallah daha fazla yağar ihtiyacımız var çünkü 80 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    picler oynasın kar da 3 39 Yanıtla
  • Oguzhan Yalpi:
    Rabbim ne güzel kar veriyor maşallah 28 0 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Cenabet istanbul a yapmaz 0 4 Yanıtla
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