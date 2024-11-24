Şiddetli kar yağışı nedeniyle Bolu, Yozgat, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Gümüşhane'de il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ve Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi.
Yağmurlu ve karlı hava yurdun neredeyse tamamını etkisi altına aldı. Pek çok şehirde kar esareti yaşanırken, tatil haberleri de gelmeye başladı.
Bolu, Yozgat, Bayburt, Gümüşhane, Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Ayrıca Adana'ya bağlı Feke, Saimbeyli ilçelerindeki köy okulları ile Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Meteoroloji, bugün 19 il için turuncu, 34 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarıda bulunulan illerimiz şu şekilde:
Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye
Son Dakika › Eğitim › 6 ilimizde eğitime kar engeli - Son Dakika
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