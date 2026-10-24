Adana\'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine Ceyhan\'daki uzman medya eğitimi verdi

Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine Ceyhan'daki uzman medya eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerleri, Bilinçli Medya Kullanımı eğitiminde bir araya geldi. Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman, Aile Eğitim Programı çerçevesinde kursiyerlere bilinçli medya kullanımına ilişkin bilgiler aktardı.
Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik "Bilinçli Medya Kullanımı" konulu eğitim düzenlendi.
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Aile Eğitim Programı kapsamında Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Eğitimde kursiyerlere bilinçli medya kullanımı konusunda bilgiler verildi.
Kaynak: İHA
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