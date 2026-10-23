AEP eğiticileri Kütahya'da spor personeline dijital çağda çocuk yetiştirmeyi anlattı - Son Dakika
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AEP eğiticileri Kütahya'da spor personeline dijital çağda çocuk yetiştirmeyi anlattı

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AEP eğiticileri Kütahya\'da spor personeline dijital çağda çocuk yetiştirmeyi anlattı
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline verilen eğitimlerde mahremiyet bilinci, davranış problemleri ve dijital dünyanın çocuk yetiştirmeye etkisi ele alındı. AEP eğiticileri aile yapısını güçlendirmeyi ve sağlıklı aile ilişkilerini geliştirmeyi hedefledi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen eğitimlerde mahremiyet bilinci, davranış problemleri ve çocuk yetiştirmede dijital dünyanın etkileri ele alındı.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı ile 2026 Yılı Faaliyet Planı kapsamında, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri tarafından verilen eğitimlerde farklı konular ele alındı. Başöğretmen Berra Yiğit tarafından "Mahremiyet Bilinci", Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli tarafından "Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Yolları", Sosyolog Tuğba Tekin tarafından ise "Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular: Sosyal Medya, Dijital Oyunlar ve Bilişim Araçları" başlıklı eğitimler verildi. Eğitimlerle aile yapısının güçlendirilmesi, sağlıklı aile ilişkilerinin geliştirilmesi ve çocukların yetiştirilmesinde karşılaşılan güncel sorunlara ilişkin farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
GençlikKütahyaEğitimÇocukYaşamSporSon Dakika

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