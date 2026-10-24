ARİNKOM'un Erasmus+ toplantısı akademisyenlere proje fırsatlarını tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ARİNKOM'un Erasmus+ toplantısı akademisyenlere proje fırsatlarını tanıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi, ErasmusDays 2026 kapsamında akademisyenlere çevrimiçi Erasmus+ proje destekleri toplantısı düzenledi. Toplantıda Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş, proje fırsatları ve uluslararası iş birliği imkanlarını anlattı.

Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ErasmusDays 2026 kapsamında düzenlenen "Erasmus+ Proje Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Akademisyenlere yönelik düzenlenen toplantının konuşmacısı ARİNKOM TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş oldu. Bu yılın "Öğrenmek ve gelişmek: yarının becerileri" teması doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, Erasmus+ programının sunduğu proje destekleri ve uluslararası iş birliği imkanları ele alındı. Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş sunumunda Erasmus+ kapsamındaki proje fırsatları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıyla araştırmacıların Erasmus+ programına ilişkin farkındalıklarının artırılması, proje fikirlerini uluslararası iş birliği çerçevesinde geliştirmelerine katkı sunulması ve programın sağladığı imkanlardan yararlanmalarının teşvik edilmesi amaçlandı. Etkinlik akademisyenlerin eğitim ve araştırma birikimlerini uluslararası ortaklıklarla buluşturabilecekleri fırsatları tanımalarına zemin hazırladı.

ErasmusDays 2026 kapsamında gerçekleştirilen toplantı üniversitede uluslararası proje geliştirme kültürünün yaygınlaştırılmasına ve araştırmacıların farklı ülkelerdeki kurumlarla iş birliği imkanları değerlendirmelerine katkı sunmayı hedefleyen bilgilendirme faaliyetleri arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
GüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi İlk iş bakın ne yapacak 81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
15:35
Kılıçdaroğlu’ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:49
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
14:48
Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:28
Zonguldak’ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 15:39:45. #.0.3#
SON DAKİKA: ARİNKOM'un Erasmus+ toplantısı akademisyenlere proje fırsatlarını tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei