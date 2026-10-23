Arsuz\'daki Mozaik Kütüphanesi protokolü Vali Masatlı başkanlığında imzalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılması planlanan Mozaik Kütüphanesi ve Etkinlik Alanı'nın yapımına ilişkin protokol, Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında imzalandı.

İlçede hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında çocukların ve gençlerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kültürel etkinlikler için yeni bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla Arsuz'un eğitim, kültür ve sosyal yaşamına katkı sunulması amaçlanıyor.