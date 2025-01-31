ATRAX 2025: Eğlence ve rekreasyon sektörünün büyük buluşması devam ediyor!

Eğitim

Eğlence, rekreasyon ve dinlenme alanları sektörünün en önemli fuarlarından biri olan ATRAX 12. Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde yoğun bir katılımla başladı. Sektör profesyonellerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, eğlence dünyasındaki en yeni ürün ve hizmetleri ziyaretçilere sunuyor. 55 bin metrekarelik geniş bir alanda düzenlenen fuarda 350 firma ve 1000'den fazla marka yer alırken, 80 ülkeden ziyaretçi bekleniyor.

FUAR, BEŞ HOLDE BİNLERCE ÜRÜNÜ SEKTÖRLE BULUŞTURUYOR

Bu yıl beş holde gerçekleştirilen ATRAX Fuarı, geniş kapsamıyla dikkat çekiyor. Hall 5-6-7, eğlence, park ve spor alanlarına yönelik ürünleri sergilerken, Hall 2 ve 4 havuz, bahçe ve açık yaşam alanlarına yönelik çözümler sunuyor.

"Mutluluk Ekosistemi İnşa Ediyoruz" mottosuyla yola çıkan ATRAX, yenilikçi ürünleri, tematik alanları ve renkli atmosferi ile sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Eğlence makinelerinden park ekipmanlarına, oyun alanlarından havuz ve spa çözümlerine kadar birçok alanda en son trendler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

FUAR, SEKTÖRE İLHAM KAYNAĞI OLUYOR

ATRAX, sadece ticari iş birliklerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda modern yaşamın gerekliliklerine uygun yenilikçi projelere ilham veriyor. Eğlence sektöründeki son teknolojiler ve trendler bu fuarda keşfedilirken, katılımcılar hem yeni iş bağlantıları kurma hem de en güncel ürünleri deneyimleme fırsatı yakalıyor.

TUREKS ULUSLARARASI FUARCILIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI NERGIS ASLAN: "BU SEKTÖR YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK"

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Aslan, organizasyonun başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Bir yıllık süren çalışmamızın sonucunda fuarımızı açtık. Etraf cıvıl cıvıl, standlar hareketli ve çok eğlenceli bir ortam var. Katılımcı firmalarımızın da memnun olduğunu görüyoruz. ATRAX, 12. kez düzenlenen ve eğlence, dinlenme, spor ve rekreasyon alanlarını kapsayan önemli bir ihtisas fuarı. Bu yıl 350 firma ve binlerce marka ile katılım sağlandı. 40 uluslararası firma var ve toplamda 55 bin metrekarelik alanda, 5 holde farklı ürün grupları sergileniyor. Eğlence makinelerinden çocuk oyun gruplarına, açık alan park spor ekipmanlarından havuz ve spa sistemlerine kadar her alanda yenilikler sunuluyor. Fuarın her köşesi ayrı bir keşif noktası."

ATRAX, 30 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Eğlence ve rekreasyon sektörünün nabzını tutan bu büyük organizasyon, yenilikçi çözümleriyle modern yaşamın ihtiyaçlarına yanıt vererek sektördeki büyümenin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor.