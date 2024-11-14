Bakan Tekin\'den CHP\'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt

Eğitim

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantı öncesinde yaşananlar ise çok konuşuldu.

CHP'li milletvekilleri, toplantı öncesinde getirdikleri kumanyaları göstererek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda öğrencilere kumanya dağıtamadığını söyledi. Bunun üzerine AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

BAKAN TEKİN'E KUMANYALAR GÖSTERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Komisyon salonuna girdiğinde de tartışma devam etti. CHP'li milletvekilleri, Bakan Tekin'e kumanyaları göstererek, "Okullarda dağıtmadığınız kumanyalar, bakmak isterseniz." ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN'DEN ÇOK KONUŞULACAK YANIT

Bakan Tekin ise "CHP'li belediyeler de konserlere ayırdıkları paraları getirsin..." karşılığını verdi. AK Parti milletvekilleri de "Önce İzmir Körfezi'ni temizleyin. Kokuyor İzmir." şeklinde tepki gösterdi.Yaşanan gerginliğin ardından bütçe görüşmesine devam edildi.