Bakan Tekin mülakatla elenen öğretmenlerin "torpil yapıldı" iddiasına sert çıktı - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin mülakatla elenen öğretmenlerin "torpil yapıldı" iddiasına sert çıktı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatla elenen öğretmenlerin torpil yapıldığına yönelik iddialarına yanıt verdi. Bakan Tekin "Bu iddiaların yeri orada bağırmak değil, eylem yapmak değil. Mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar bu iddialarını ispatlasınlar" dedi. Tekin, öğretmenlerin söz konusu iddialarla ilgili belge gösterdikleri iddiasına da sert çıktı.

15.01.2025 14:08
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesinde gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt verdi. Mülakatla elenen öğretmenlerin torpil yapıldığı iddiaları sorulan Bakan Tekin ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ARKADAŞLAR BU İDDİALARINI İSPAT ETSİN"

Bakan Tekin "Bu iddiaların yeri orada bağırmak değil, eylem yapmak değil. İtirazlar yapılır, hukuki prosedürler içinde bunlar değerlendirilir. Değerlendirildikten sonra usulü bellidir, yargıya başvurulur. Mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar bu iddialarını ispatlasınlar" dedi.

"MÜLAKATTA NOTUN DEĞİŞTİRİLDİĞİNE DAİR BELGE YOK"

Muhabirin "Belge gösteriyorlar efendim" çıkışına ise Bakan Tekin "Ne belgesi gösteriyorlar. Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok. Sadece söyledikleri şeyler farklı konular. Sizin söylediğiniz gibi değil" yanıtını verdi.

"BİZİM PROTOKOLLERİMİZ HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE UYGUN"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokole ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine tepki gösterdi. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü; "'Yanlamak' diye bir kavram kullanmış. Ben bunun ne olduğu Türk Dil Kurumunun sözlüğüne baktım, yerel seçimlerden önce 'kent uzlaşması' diye birilerine yanaşan siyasi söyleme çok benzettim. Bizim protokollerimiz hukuk devleti ilkelerine uygun bir biçimde yapılır.

Protokole aykırı davranılırsa, protokol iptal edilir. Bahsi geçen protokol okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalıdır. Dolayısıyla Sayın Özel'e kim bilgi veriyorsa kendisine tavsiyem, daha önce de yaptı aynısını, kendisine bilgi veren danışmanlarını bir teyit etsin. Onlar kendilerini yanlış manipüle ediyorlar, onların manipülasyonundan kurtulsun. Yoksa böyle devam ederse çok fazla hata ve yanlış yapacak."

Bakan Tekin mülakatla elenen öğretmenlerin "torpil yapıldı" iddiasına sert çıktı

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin mülakatla elenen öğretmenlerin 'torpil yapıldı' iddiasına sert çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Osman A:
    Mülakat nedir yaaaaa....Kişinin keyfine göremi insanların geleceği belli olacak.O masadaki zatmı karar verecek...Keyiflerine bırakırsan tabi,torpil olur.Kolluk onlarda,kıllık onlarda.Değiştirin artık şu mülakat sistemini.Dijitalleşin. 40 1 Yanıtla
  • KADİR TOK:
    Niye kızıyorsun tabiki de torpil yapıldı Adıyamanda mülakata alınanlar 7-10 puan arasinda bir not alırken Samsunda 1-4 arasi puan almayı başka türlü nasıl açıklarsın 34 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    yalan mı kim torpil yapıyorsa Allah belasını versin 24 1 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    ispatlayamayacaklarini bildiğin için at kafadan bu gençlerin ahı sizi bitirecek 23 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Herkes yalan siz doğru söylüyorsunuz,22 yıldır bu ülke yalan,dolan, algı ile yönetiliyor."Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK olarak kabul ettiğimiz " gruplar varken torpilin babası yapılıyor. 20 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en beceriksiz, en vasıfsız bakanı 17 2 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Ben mülakata katılan öğretmen adaylarının, Mülakatı değerlendiren kişilerden daha donanımlı olduklarını düşünüyorum... Geri kalmış topumlarda görülen bu usulsüz usulün derhal terk edilmesi gerekir... 18 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ağlama 13 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Issizlik dizboyu olunca talep artıyor.olan olduktan sonra zamanla bunalım. 4 0 Yanıtla
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