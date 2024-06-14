Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti

Eğitim

Kocaeli'de bir lisede gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, kıyafetleri "Uygunsuz" bulunarak tören alanına alınmayan öğrencilere yapılan muameleye tepkiler çığ gibi büyümüş ve olay hakkında soruşturma başlatılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

BAKAN TEKİN'DEN MEDYAYA SİTEM

Bakan Tekin, konuya ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Medya, siyaset, STK'lardan bir şey rica ediyorum. Bu kadar büyük bir ailenin içerisindeki bir tane olumsuzluğu bu kadar gündem yapacağınıza, öğretmen arkadaşlarımızın yıl boyunca yaptıkları fedakarlıkları keşke aynı samimiyetle, aynı gayretle medyatik hale getirseniz." diyen Bakan Tekin, "İstenmeyen olaylar olduğunda iyi niyetli bir yaklaşımla önce bakanlığımızın sorunu çözebilecek kişilerin haberdar olması gerekiyor. Bunun çözümünü aramadan, doğrudan bu şekilde medyatik hale getirilmesinin basın etiği açısından çok doğru olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPACAĞIZ"

Tekin, "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapacağız." diye konuştu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları ise şöyle;

"Otizmli çocuğumuzla ilgili olay yaşadık. Öğretmeni linç ettiniz ama buna hakkınız var mı? Araştırmadan öğretmen arkadaşımıza bunu yapmaya hakkınız var mı? Olayın detayına baktığımızda öğretmen arkadaşımız bütün öğretim yılı boyunca ilgilendiğini görüyoruz. Tüm öğretmenlerimiz zan altında bırakılıyor. Bakan olarak bunun sosyal medya, sivil toplum olarak herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bu tür istenmeyen olaylarda iyi niyetli yaklaşımla banaklığımızın, müdürlüklerimizin haberdar olması gerek. Bunun çözümünü aramadan doğrudan medyatik hale getirilmesi basın etiği açısından da toplumsal etik açısından da doğru değil.

SINIF TEKRARI AÇIKLAMASI

Sınıf tekrarı ile ilgili okullarımızda bu anlamdaki işlemler tamamlanmadı. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Genel olarak bakıldığında marjinal tablo ile karşı karşıya değiliz. Sınıf tekrarını niye yaptık; her ay resmi olarak ilan ettiğimiz öğretmen buluşmaları yaptık. Her ay minimum okullarda 15-20 öğretmenle toplantı yatık. Öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığının alınabilmesi, ,itibarlarının korunması açısından tedbirlerdi. Öğrenci açısından başarının artırılması için alınan tedbirdi.

"HERHANGİ BİR AF YA DA DÜZENLEME DÜŞÜNMÜYORUZ"

9. sınıflar üzerinden yürütülen spekülasyonlar doğru değil. 12. sınıflar açısından çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanacakları alanın bizim okullarımız olduğuna inanıyoruz. Kaçak eğitim veren kurslarda ya da farklı yapıların kurslarında eğitim öğretim adı altında sınav hazırlık kursu almasını istemiyoruz. Öğretmenlerimiz ile bu süreci geçirmesini istiyoruz. ÖSYM ile sağlıklı süreç yürütüyoruz. Yarıya yakını öğretmenlerimiz tarafından hazırlanacak şekilde havuz oluşturuldu. ÖSYM başkanı ile de konuştuk. Sınav için çıkan soruların tamamı bizim müfredatımız odaklı. Bunu sağlamak için de başka tedbirler almıştık. Devam için aldığımız kararın gerekçesi buydu. Herhangi bir af ya da düzenleme düşünmüyoruz devamsızlıkla ilgili. Çocuklarımız inşallah bu düzene alışacaklar ve daha fazla okulda vakit geçirecekler.

Açıköğretim örgün öğretim dışına çıkmış, insani nedenlerle örgün öğretim alamayacak olan çocukları yönlendirdiğimiz mekanizma. Biz çocuklarımızın örgün öğretime gelip bizim öğretmenlerimizden eğitim almasını istiyoruz. Normale döndük aslında.

ÖZEL ÖĞRETMENLERİN MAAŞ ŞİKAYETİ

Bu konu da speküle edildi. Pandemi sürecinde özel okullarda irtifa kaybettiler. Sonrasında bazı özel okullar bünyesinde çalıştırdıkları öğretmenlere hak etiklerinin altında özlük ödediklerini Öğrendik. Özel okul politikamızın artık normalleşmesi gerektiğini kendilerine söyledik. Pandemi koşullarında biz küçüldük, bazı tedbirler almaya gittik dediler.

Mayıs ve haziran aylarında öğretmenlerle yaptıkları sözleşmelerde öğretmenlerin hakkını koruyacak mali tabloyu sunmalarını söyledik. Önümüzdeki yıl sorunu çözeceklerini deklare ettiler. Yasal düzenlemeyi doğru bulmuyorum. Özel okul sahiplerinin bu anlaşmaya riayet edeceklerini düşünüyorum. Öğretmen arkadaşlarımız bize iletirse okullarla gerekli görüşmeleri yaparız."



