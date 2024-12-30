Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak

Geniş Video İzle

2025 için planlanan düzenlemeleri anlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Yeni eğitim-öğretim yılında, ilkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak. Bize verilecek kadro belli olunca, KPSS ile son öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz. LGS kalkmıyor, içeriği için çalışıyoruz. Suriye'ye her türlü eğitim yardımını yapacağız" dedi.

30.12.2024 07:17  Güncelleme: 07:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu yılın genel bir değerlendirmesini yaparak 2025 yılı için de gündemde olan düzenlemeleri aktardı.

İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

YILBAŞI GENELGESİ: Yılbaşı kutlaması ile ilgili değil de ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız değişiklik hatırlatıldı. Okulların öğrencileri, velileri zan altında külfet altında bırakacak şekilde kullanılmasına karşıyız. Mezuniyet törenlerini ve baloları da yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Biz çocuklarımızın mezuniyet programları okullarda yapılsın dedik.

KARNE UYGULAMASI: Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ: Geçtiğimiz gün Özel Okul Birlikleri beni ziyaret ettiler. Onlardan ben öğretmen maaşlarının kamudaki öğretmen maaşlarıyla kıyaslamasını istemiştim. Yani şimdi ismini söylemeyeyim, birçok özel okul, kamudaki maaşlara çok yakın ödeme yapıyor. Onların bize bu anlamda verdikleri sözü tuttuklarını gösteriyor. Bu yıl özel okul ücretleri 180-200 bin lira bandındaydı. Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna gidiyorlardı. Okul ücretleri, fahiş ücretle kitap satma gibi konularda yönetmelik çalışmamız var. Orada da bir düzenleme yapacağız.

YENİ ATAMA: Bütçe geçti. 2024 KPSS'ye giren öğretmen arkadaşlarımız için kadro dağılımlarını yapıldıktan sonra alıma çıkacağız. Öğretmen Akademi henüz yürürlüğe girmedi. Bize kaç kadro verilirse atamaları mevcut prosedüre göre yapacağız.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI: 2025'te öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. 'Akademi Giriş Sınavı (AGS)' adıyla bir sınav gerçekleştireceğiz. Sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM yapacak. AGS sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine giriş süreci başlayacak. Akademideki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz.

"KADRO İDDİALARI ASILSIZ"

Biz kadrolu öğretmenlerimiz dışında usta öğretici ya da sizin ifadenizle ücretli öğretmen olarak tanımlanan kişilere ek ders ücreti ödüyoruz. Örnek olsun diye söylüyorum. 60 milyon saat kurs açılacağını biz bütçeye koyuyoruz. Ama yıl içerisinde bunu aşabiliyoruz. Bu durumda Strateji Başkanlığı bize ek ders ödemesi yapıyor. Geçen sene AYM'ye başvuran CHP, 'bütçe üstü ödemeleri' iptal ettirdi. Dolayısıyla bu kurslara ücret ödeyememeye başladık. Temmuzdan itibaren her ay bu sıkıntıyı yaşadık. Şimdi sorun yaşayanlara başka kalemlerimizden aktarmayla ödemelerini yaptık. 'Ücretli öğretmene kadro' iddiaları da doğru değil.

"BUNLARI DA ATAYIN DİYORLAR, O ZAMAN MÜLAKATI NİYE YAPTIK"

MÜLAKAT TARTIŞMASI: Ben bu arkadaşlarla sohbet ediyorum. Diyorum onlara "Sana bir haksızlık varsa hemen şikâyetini yap, gereğini yapalım" diye... "Yok bana yapılmadı ama başka ilde bir arkadaşa daha yüksek bir not verildi" deniliyor. Tamam da mülakat bu ama. Şimdi burada komisyonlar arası adaletsizlik diye tanımlanabilecek bir şey yok. Burada şöyle bir tablo var. Israrla deniyor ki işte 'Bin civarında adayın sıralamada yeri değişti." Şimdi ben kimsenin yerinin değişmeyeceğinin garantisini zaten vermiyorum ki. Mülakat performansınıza göre değişebilir. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Mülakatın neticesinde bazı adaylarımızın -ki 60 bin kişi sınava girdi- içerisinde 1.000 küsur kişinin sıralaması değişmiş oldu. Bunlar da sıralaması değişmekten kastım; birinci olan kişiyi 20 bininci yapmamışızdır, 160. kişi, 180. olmuş. Dolayısıyla bu eleştiriler 'işte bunları da atayın' demek kabaca şu anlama geliyor. O zaman mülakat niye yaptık biz? Mülakatsız atama yapmış olduk eğer o dedikleri olursa. Bu, siyasi karar alma mekanizmalarının üzerinde vesayet bu yani, hiç bu kadar tartışmaya gerek yoktu o zaman.

"OKUL ÖNÜNDE KUMANYA DAĞITILMASINA KARŞIYIZ"

İBB KUMANYA DAĞITMASI: Temizlikle ilgili yaz aylarında yaşadığımız tartışmadaki temel konu buydu. Böyle şov yapar gibi olmaz. Protokole uygun davranmak istiyorsanız buyurun gelin. Aynı şey yiyecek içecek için de geçerli. Okul yolunda tarihi geçmiş süt dağıtıldı gördünüz. 'İstediğimi dağıtacağım' bu olmaz. Bu hukuk devleti ilkesiyle de çelişir. Çocuklarımızın güvenliği açısından da sorunlar üretebilir. O yüzden karşıyız buna. Önüne gelen kek, çikolata dağıtacağım derse olay başka yere gider.

MEB PROTOKOLLERİ EB PROTOKOLLERİ

Ben hiçbir yerde hiçbir tanesinin ismini zikretmedim. Bir sivil toplum ya da meslek örgütüyle protokol imzalamamızın yegâne şartı, ilgili meri mevzuata göre bu kurumun meslek örgütü veya sivil toplum örgütü olarak kabul edilip edilmemesi. Onun dışında niyet okuma, ideolojik yaklaşım. Bir de protokolün içeriğine bakıyoruz.

"BUNU YAPMALIYIZ"

DİJİTAL BAĞIMLILIK: Sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Bunu yapmak durumundayız. Bir örnek olsun diye söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Cinsellik içeren veya kumara yönlendiren uygulamalara yönlendiriyorlar. Biz de mesela bir uygulamaya giriyorsunuz pat diye karşınıza bir reklam geliyor, anlık olarak mesela çok oluyor, kapatmaya çalışırken bir basıyorsunuz uygulamaya girmiş oluyorsunuz. Hadi biz kendimizi kontrol edebiliriz ama çocuklar…

FENOMEN ÖĞRETMENLİK: CİMER'DEN ŞİKAYET YAĞIYOR

Velileri ve öğrenciyi rencide, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz, açık açık söyleyeyim. Çünkü CİMER üzerinden bu türden çok şikâyet geliyor bize. Yani veli diyor ki: Benim öğrencimi niye böyle bir şey için kullanıyor öğretmen... Onay vermediğim sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını arzu etmem, istemem. Bu sınırı iyi korumak lazım. Bununla ilgili uygulamaları hayata geçireceğiz.

SORUŞTURMASI BİTEN BAŞLAYACAK

20 BİN ATAMA: Güvenlik soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyor hemen. Bu hafta biterse bu hafta, önümüzdeki hafta biterse önümüzdeki hafta başlar.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU: Onlarla görüşmeleri yaptık. Açılması yönünde bir karar verilirse hangi statüde açılacağına dair bir metin oluşturduk. Bundan sonrası artık siyasi bir mekanizma.

SURİYELİLERE DESTEK

Öğretmen eğitimi, program geliştirme, ders kitabı yazma ve benzeri süreçlerde yardımcı olabileceğimizi söyledik. Biz de üstümüze düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Aileler dönse bile, çocukların eğitim öğretimleri sebebiyle hazirana kadar muhtemelen dönüşlerini erteleyecektir. Öğrenci sayımız nasıl değişecek o zaman göreceğiz.

LGS KALKIYOR MU?

Velilere tavsiyem açıkladığımız müfredata, ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. Sınav sistemi değişir değişmez öyle bir şey söylemiyorum ama sınavın içeriğiyle ilgili değişiklikler iin zaten hazırlıklarımız da var. Sınavın içeriği de bu formata dönecek. Yani programla uyumlu hâle gelecek.

BİLSEM'DE YENİ DÖNEM

Daha lansmanını yapmadığımız bir zekâ testi uygulaması var. BİLSEM'deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. Yerli ve millî zekâ testi uygulaması 2025'te ilk defa uygulanacak. Orada kullandığımız uygulamayı başka ülkeden satın almıştık.

AGS-KPSS FARKI NEDİR?

Akademi Giriş Sınavı'nın KPSS'den önemli farklılıklarından bir tanesi şu olacak; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar Akademi Giriş Sınavı'nın bir parçası hâline dönüşmüştür. Yani olağan testlerin dışında onu da sürecin içerisine dâhil etmiş olduk."

"LAİKLİK TARTIŞMASINI DURDUK YERE BAŞLATMADIM"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tekin sözlerine şöyle devam etti; "Biz kadrolu öğretmenlerimiz dışında usta öğretici ya da sizin ifadenizle ücretli öğretmen olarak tanımlanan kişilere ek ders ücreti ödüyoruz. Örnek olsun diye söylüyorum. 60 milyon saat kurs açılacağını biz bütçeye koyuyoruz. Ama yıl içerisinde bunu aşabiliyoruz. Bu durumda Strateji Başkanlığı bize ek ders ödemesi yapıyor. Geçen sene AYM'ye başvuran CHP, 'bütçe üstü ödemeleri' iptal ettirdi. Dolayısıyla bu kurslara ücret ödeyememeye başladık. Temmuzdan itibaren her ay bu sıkıntıyı yaşadık. Şimdi sorun yaşayanlara başka kalemlerimizden aktarmayla ödemelerini yaptık. 'Ücretli öğretmene kadro' iddiaları da doğru değil."

Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak

Milli Eğitim Bakanı, Haberler.com Özel, Yusuf Tekin, Politika, Gündem, Eğitim, Suriye, KPSS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • yağız spotcu:
    eğitimi bitirdiniz atatürk düsmanları 65 17 Yanıtla
  • halim bölükbaşı:
    eğitimi alt yapıyı bitirdiniz be 47 5 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    müfredatın içinden geçtiler 36 5 Yanıtla
  • Köylü Dayı:
    içinden geçtiniz eğitim ogretimin çok sagolun böyle antin kuntin şeylerle neden uğraşırsıniz anlamak zor... 32 3 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Suriye eğitimine her türlü desteği vereceklermiş:):) arkadaş önce sen ilköğretim öğrencilerine 1 dilim kek ve 1 ufak süt verde ondan sonra Suriye yi düşün.20 küsür yılda müfredat sınavlar yönetmelikler yapınız tahtası ettiniz 29 2 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    Sizi tebrik ediyorum Başka da bir şey demiyorum 21 3 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    kısacası ilkokul öğrencileri fişlenecek... 13 5 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    Hay sizin Suriyenize 15 2 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Sen Suriye'yi bırak bırak Suriye bizde zaten Okula aç giden cebinde parasız giden bu ülkenin evlatlarına odaklan Ne gelişim raporu eğitim yerlerde sürünüyor 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Hangi öğrenci ve ailesi hangi tarkate bağlı merakmı ettiniz Aile ve öğrenci tarikate bağlı değilse kırmızı kalemmi Size nasıl güvenelim 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 ’’Bir Audi’yi çok gördüler’’ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde ''Bir Audi'yi çok gördüler'' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:58:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.