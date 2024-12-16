Bakan Tekin'in öğretmen alım mülakatına ilişkin sözleri gündem oldu - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin'in öğretmen alım mülakatına ilişkin sözleri gündem oldu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alım mülakatına ilişkin "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık." dedi. Tekin'in bu sözleri öğretmen adayları arasında ve eğitim camiasında geniş yankı buldu.

16.12.2024 17:00  Güncelleme: 17:36
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TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

"SİZİN GİBİ BÜTÇE PARALARIYLA KONSER YAPMADIK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollere ilişkin eleştirilere cevap verdi. Bakanlığının 2024 yılı bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara 5 milyar 895 milyon lira civarında bir ödeme yapıldığını ifade eden Tekin, şu açıklamalarda bulundu: UNESCO gibi dahil olduğumuz uluslararası kuruluşlara bakanlığımız bütçesinden yaptığımız ödemeler var. Türkiye Maarif Vakfının yurt dışında bayrağımızı dalgalandırdığı okullarımız için yaptığı inşaat ve personel giderleri var. Bunun dışında sivil toplum örgütlerine ve meslek kuruluşlarına Bakanlığımız bütçesinden para aktarıldığını iddia edenler varsa bu çarpıtmadır. Biz belediyeleriniz gibi merkezi bütçeden ayrılan paralarla konser yapmıyoruz. Biz tamamen eğitim öğretim için harcıyoruz. Bir tek kuruş başka bir yere para aktarmadık. TOBB, ticaret odaları, sanayi odaları veya başka meslek kuruluşlarıyla yaptığımız protokollerin hiçbirinde bütçe ayıracak bir protokole imza atmadık, atmayız.

"CUMHURİYET TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE..."

Kapatıldığı ifade edilen köy okullarına ilişkin Tekin, bir öğrencisi dahi olsa talep gelmesi halinde bu okulları açmaya hazır olduklarını ifade etti. Öğretmen alımındaki mülakatlara yönelik ise Bakan Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bakan Tekin\'in öğretmen alım mülakatına ilişkin sözleri gündem oldu

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Son Dakika Eğitim Bakan Tekin'in öğretmen alım mülakatına ilişkin sözleri gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Salim Şimşek:
    adalet ve siz çok komik 17 1 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    mülakatın adili olmaz.Mülakat bir insan hakları ihlalidir 15 1 Yanıtla
  • Önder null:
    dunyayada sizin gibileri asla bir daha gelmedi 14 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Odedıgıne acaba kendi inanıyormu yukarıda allah var herşeyi bıliyor görüyor nedesek boş 13 1 Yanıtla
  • Yılmaz:
    İlk defa bir Bakan sevemiyorum... 11 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Tabii siz suriyeli lere yedirdiniz 8 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Konserler şimdiye kadar havada uçuşuyor du Köy okulları tekrar açılmalı Erken seçim olsun 4 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Türkiye cumhuriyeti Milli eğitim bakanlığı Yusuf Tekin gibi onursuz, gurursuz, çapsız ve yalaka bir bakan görmedi. oturduğun koltuk bile senden utanıyor. Sen ancak tarikatlar ve cemaatler bakanlığı yaparsın. Tarikin kirli sayfalarında kalacaksın. Semşn kadar seni o makama haksızca getirenlerde suçludur. Mülakatın adili olmaz, mülakat bir insan hakları ihlalidir. İstifa edip gidecek kadar da onurun gururun yok. Birilerinin görevde almasını bekliyoruz 1 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Galaksi lideri seçim vaadi olarak mülakatları kaldıracağını söylüyordu. Öyle olmamış demekki 0 0 Yanıtla
  • Alparslan:
    adalet ile nerde bir araya koysak fena siritio 0 0 Yanıtla
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