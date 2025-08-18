Bakan Tekin'in "Yasak" uyarısına rağmen okullarda "Bağış" zulmü sürüyor - Son Dakika
Eğitim

Bakan Tekin'in "Yasak" uyarısına rağmen okullarda "Bağış" zulmü sürüyor

Bakan Tekin\'in "Yasak" uyarısına rağmen okullarda "Bağış" zulmü sürüyor
18.08.2025 15:32
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "okullarda kayıt parası alınamaz" açıklamalarına rağmen, yeni eğitim yılı öncesi birçok devlet okulunda velilerden "bağış" adı altında ücret talep ediliyor. Öyle ki bu rakam 400 biraya kadar çıkabiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, defalarca "Okullarımızda kayıt parası ya da sınıf-şube seçimi ücreti alınması mümkün değildir" uyarısında bulunsa da, yeni eğitim yılı öncesinde velilerin karşılaştığı tablo yine değişmedi.

"BAĞIŞ" ADI ALTINDA ZORUNLU ÖDEME

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı yaklaşırken, birçok devlet okulunda velilerden "bağış" adı altında yüksek meblağlar talep edildiği iddia edildi. Bazı velilerin 400 bin liraya kadar çıkan kayıt bedeliyle karşı karşıya kaldığı konuşuluyor.

EŞİTSİZLİK TARTIŞMASI

Resmi açıklamalar ile sahadaki uygulamalar arasındaki çelişki, eğitimde fırsat eşitliği sorununu yeniden gündeme getirdi. Veliler, "bağış" adı altında alınan ücretlerin kaldırılması ve herkes için adil bir kayıt süreci oluşturulması çağrısında bulundu.

GEREKÇE HEP AYNI

Okul yönetimleri ise gerekçe olarak bütçe yetersizliğini gösteriyor. Temizlik, güvenlik ve bakım masrafları için ek kaynak gerektiğini belirten bazı idarecilerin bu nedenle velilerden destek istediği iddia ediliyor.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Bakan Tekin, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "İlkokul 1'inci sınıflara ve ortaokul 1'inci sınıflara öğrenci kaydı adrese dayalı olarak yapılıyor. Yani bu okula normal koşullarda hangi adres sınırları içerisindeki çocuklarımızın kaydolacağı belli. Bir şey yapmasına da gerek yok velilerimizin. Biz zaten elektronik ortamda kayıtlarını yapıyoruz. Ortaöğretim kurumlarına geldiğimiz zaman, biliyorsunuz 2 tür ortaöğretim kurumumuz var. Bir, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız, 2'ncisi sınavla öğrenci almadığı için adrese dayalı olarak öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız.

"OKUL MÜDÜRÜ HANGİ GEREKÇE İLE ÜCRET İSTEYEBİLİR?"

Sınavla öğrenci alanlar zaten nasıl öğrenci aldığı belli. Sınavla öğrenci alanların dışındakilerde de usul belli yine. Kural belli ve merkezi bir yerleştirme var. Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir? Bu yıl biliyorsunuz bu bağışlarla ilgili konuşulan konuların ikinci faslı şuydu; okullarımızın idarecilerimizi de zor durumda bırakan bir sıkıntısı vardı. Velilerimiz, sınıf öğretmeni ya da şube seçmek için baskı yapıyorlardı.

"BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Burada bağış ya da para alındığı söyleniyordu. Onu da biz bu yıl merkezi yaptık. Yani çocuğu bu okula kayıtlı olan bir velimizin gelip de 'Ben çocuğumu şu öğretmenin okutmasını istiyorum' diyebileceği bir alan da bırakmadık. Dolayısıyla asla ve kata kayıt parası, kayıt ücreti ya da öğrenci sınıf şube seçimi gibi konularla ilgili ilgili olarak okullarımızın, okul yöneticilerimizin böyle bir şey alması mümkün değildir. Diğerleri ile ilgili alanlar varsa da onlarla ilgili gereklerini gereğini zaten biz yapıyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor - Son Dakika

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
SON DAKİKA: Bakan Tekin'in "Yasak" uyarısına rağmen okullarda "Bağış" zulmü sürüyor - Son Dakika
