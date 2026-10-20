Bilecik Gölpazarı\'nda Kaymakam Titiz başkanlığında bağımlılık toplantısı yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağımlılıkla mücadele için düğmeye basıldı.

Gölpazarı ilçesinde alkol, uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında düzenlenen toplantıda, bağımlılığın önlenmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Cihan İlhan, Bilecik Yeşilay Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda alkol, uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığı başta olmak üzere farklı bağımlılık türleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Bağımlılık türlerine ilişkin yıllara göre değişen oranlar değerlendirilirken, bu oranların azaltılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim ve seminer faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bağımlılıkla mücadelede yalnızca mevcut sorunlara müdahale etmenin değil, sorun ortaya çıkmadan önce önleyici çalışmalar yürütmenin de önemine dikkat çekildi. Farkındalık faaliyetleri, bilinçlendirme eğitimleri ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı.

"Amacımız, bağımlılığın ortaya çıkmasını önlemek"

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirterek, "Bağımlılıkla mücadelede en önemli adımlardan biri, vatandaşlarımızı özellikle de gençlerimizi bu tehlikelere karşı bilinçlendirmektir. Amacımız, bağımlılığın ortaya çıkmasını önlemek, riskleri en aza indirmek ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza doğru desteğin ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu mücadelede hiçbir kurumun tek başına hareket etmesi yeterli değildir. Kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirerek eğitim, bilinçlendirme ve önleyici çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.